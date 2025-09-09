Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç aşkı belgelendi! Yaş farkı dikkat çekti

Özel hayatı gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç Merve Boluğur’dan 2017 yılında yollarını ayırmıştı. Daha sonra Hande Erçel ile evlenmeleri beklenen Dalkılıç, üç yıllık ilişkisini bitirip oyuncu Sitare Akbaş ile sevgili olmuştu. Akbaş ardından Çağla Boz ile kısa bir süre birliktelik yaşamıştı.

Aradığı aşkı bir türlü tutturamayan Dalkılıç, geçtiğimiz gün ünlü oyuncu Özgü Kaya ile el ele gazeteciler tarafından görüntülendi.

Dalkılıç, ilişkisiyle ilgili yöneltilen sorulara "Bir ara uzun uzun konuşuruz" yanıtını vererek mekandan ayrıldı.

YAŞ FARKI DİKKATTEN KAÇMADI

Çiftin 4 aydır birlikte olduğu öğrenilirken yaş farkının 12 olması dikkat çekti.