Özgü Namal bir döndü pir döndü

Geçen sezon, 9 yıl ara verdiği mesleğine "Kızıl Goncalar" dizisiyle geri dönen Namal, sezon finalinin ardından Almanya’ya uçtu.

Ünlü oyuncu, Almanya’yı Oscar’da temsil eden yönetmen İlker Çatak’ın Berlin’de çektiği “Sarı Zarflar” filminde başrol oynayarak dikkatleri üzerine çekti.

Eylül ayında "Kızıl Goncalar" dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlayacak olan Namal, Berlin'deki film çekimlerini tamamlayıp İstanbul’a döndü.

Namal’ın ünlü bir temizlik markasıyla büyük bir reklam kampanyası için anlaşma yapacağı bildirdi.

Ünlü oyuncunun önümüzdeki günlerde reklam çekimi için kamera karşısına geçeceği ifade edildi.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Özgü Namal, 28 Aralık 1978'de İstanbul, Üsküdar'da doğdu. Annesi Selanik göçmeni, babası ise Makedonya Üsküp göçmeni.

Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerine 14 yaşında Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda adım atan Namal, profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla sahne almaya başladı.

Televizyon dünyasında ise "Affet Bizi Hocam" dizisiyle tanındı ve "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Özgü Namal, sinema kariyerinde de başarılı işlere imza attı.

"Mutluluk" filmindeki performansıyla 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ayrıca "Hanımın Çiftliği" dizisindeki Güllü karakteriyle de büyük beğeni topladı.

2015 yılında ekranlara ara veren Namal, 2023 yılında "Kızıl Goncalar" dizisiyle geri döndü.

Özel hayatında ise 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve iki çocuk sahibi.