Özgü Namal yeni projesiyle bomba gibi geliyor! Son hali çok beğenildi

Hem özel hayatı hem de başarılı performanslarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Özgü Namal, yeni projesi için hazırlıklarını devam ettiriyor. Namal yeni projesi için imaj değiştirdi.

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde yer alan ünlü oyuncu Ay Yapım imzalı, NOW ekranlarında yayınlanacak olan Kıskanmak dizisinde rol alacak. Dizinin okuma provası yapıldı. Prova sürecinden ilk kareler paylaşıldı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Paylaşılan fotoğrafta Özgü Namal'ın imaj değiştirdiği saçlarını kızıla boyattığı görüldü. Namal’ın son hali hayranları tarafından çok beğenildi.

KISKANMAK DİZİSİ KONUSU

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alıyor.