Özgü Namal’ın itirafı yürek dağladı! Eşini kaybetmişti

2020 yılında kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral’ın ardından ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Özgü Namal şimdilerde her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Kızıl Goncalar dizisinde rol alıyor.

KAYBI ÇOK ZOR VE AĞIRDI

Ünlü oyuncu eşinin vefatının ardından ilk kez konuştu. Namal, kalp krizi nedeniyle kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yaşadıklarını ve hissettiklerini kapak yüzü olduğu bir dergide şöyle anlattı:

"Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım.

Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese ‘Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım' dedim".