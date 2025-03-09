Özgü Namal’ın itirafı yürek dağladı! Eşini kaybetmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgü Namal’ın itirafı yürek dağladı! Eşini kaybetmişti

'Kızıl Goncalar' dizisiyle ekranlara geri dönen Özgü Namal, kapak yüzü olduğu bir dergide eşini kaybetmesinin ardından yaşadıklarını ilk kez anlattı.

2020 yılında kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral’ın ardından ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Özgü Namal şimdilerde her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Kızıl Goncalar dizisinde rol alıyor.

i-001.webp

KAYBI ÇOK ZOR VE AĞIRDI

Ünlü oyuncu eşinin vefatının ardından ilk kez konuştu. Namal, kalp krizi nedeniyle kaybettiği eşi Ahmet Serdar Oral'ın ölümüyle yaşadıklarını ve hissettiklerini kapak yüzü olduğu bir dergide şöyle anlattı:

66.webp

"Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım.

Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese ‘Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım' dedim".

mnlgrisceecgwbfkmrzywa.webp

r.webp

Son Haberler
Gaziantep'te otomobil, minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te otomobil, minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Köprü korkuluklarına çarpan otomobilde feci ölüm
Köprü korkuluklarına çarpan otomobilde feci ölüm
Bursa ‘Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda yerini aldı
Bursa ‘Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda yerini aldı
Çekirdeksiz kuru üzümde ihracat yüzde 13 arttı
Çekirdeksiz kuru üzümde ihracat yüzde 13 arttı
Özgü Namal’ın itirafı yürek dağladı! Eşini kaybetmişti
Özgü Namal’ın itirafı yürek dağladı! Eşini kaybetmişti