Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı'

Özgül Kavruk, mankenliği bıraktıktan sonra pek çok dizide canlandırdığı 'kötü kadın' karakteriyle de tanındı.Oynadığı her dizide kötü kadın olan oyuncu hem değişen hayatını anlattı, hem de cesur pozlarıyla büyüledi.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 1

Özgül Kavruk, mankenliği bıraktıktan sonra pek çok dizide canlandırdığı 'kötü kadın' karakteriyle de tanındı.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 2

Soğuk ve sert bakışlarıyla karakter oyuncusu olmaya başlamışken ekranları bıraktı ve kendine bambaşka bir hayat kurdu.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 3

1997'de Çağla Şıkel'in güzellik tacını taktığı Miss Turkey'de ilk 10'a giren Özgül Kavruk, yarışmaya katılma süreciyle ilgili şunları söyledi:

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 4

İzmir'de modellik yaptığım dönemlerde menajerim benim adıma yarışmaya başvuru yapmış. Haberim yoktu yani. Bir gün telefonum çaldı, 'Ön elemeyi geçtiniz' dendi. Ben de 'neyin ön elemesi' diye yanıt verince 'Miss Turkey'e başvuru yapmışsınız' cevabını aldım.

Ben de 'tamam' dedim hemen menajerimi aradım ve 'benimle dalga mı geçiyorlar?' dedim. Benim adıma başvuru yaptığını söyledi. Adının güzellik yarışması olması ilginç gelmişti. Çünkü güzellik çok göreceli bir şey. Modellik sektörüne çok fazla manken kazandırma imkanı sağlıyordu. Profesyonel çerçevede bakarak gittim yarışmaya. İyi ki de katılmışım.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 5

Bir dönem podyumların aranılan ismi, "Bizim zamanlarımızda mankenlik önemli bir meslekti. Asker gibi çalışırdık. Disiplinli ve keskin kuralları olan ve bu mesleğin profesyonel yapılması gerektiğini Uğurkan Erez'den öğrendik. Süreç içerisinde ekonominin değişmesi, tekstil firmalarının yönünü başka yöne çeviriyor olması ve hazır giyim markalarının ortaya çıkması modellik sektörünü aşağıya çekti" dedi.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 6

Özgül Kavruk ayrıca günümüzde en beğendiği mankenin Didem Soydan olduğunu belirterek, "Kafa olarak bu işi çok ciddiye aldığını düşünüyorum. Kişisel hayatı nasıldır hiçbir fikrim yok ama modellik olarak gördüğüm kısım beni çok etkiliyor ve başarılı buluyorum" ifadelerini kullandı.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 7

Emekli manken, 'Oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?' sorusuna ise gülerek, "Söke söke aldım oyunculuğu" yanıtını verdi. Kavruk, "Ekran güzel kadın ve yakışıklı erkek istiyor çoğunlukla. İstisnalar, kadiye bozmaz. Güzelliğiyle ön planda olmayan çok başarılı oyuncular da var tabii. Oyunculuğu sadece bu işin eğitimini almış kişiler yapmalı diye bir zorunluluk yok. Çünkü yapımcılar da zaten öyle değil. Dolayısıyla bu kendi içinde bir sarmal hale gelmiş durumda" dedi. 2000'de 'Derman Bey'de Kadir İnanır ile kamera karşısına geçen Özgül Kavruk, ardından 'Böyle mi Olacaktı', 'Gurbet Kadını', 'Doktorlar' ve 'Sakarya Fırat' dizilerinde canlandırdığı 'kötü kadın' karakterleriyle izleyicilerin hafızalarında yer edinmişti.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 8

2010-2013 arasında yayınlanan 'Sakarya Fırat' dizisinde canlandırdığı 'Jiyan' karakteriyle de tanınan Özgül Kavruk, şimdilerde ise pilates eğitmenliği yapıyor. Kadıköy Bostancı'da salonu bulunan emekli manken, 'Sakarya Fırat' dizisinin zorlu geçen çekimlerinin ardından zor günler geçirmiş.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 9

Özgül Kavruk, "Bir gün hapşırdıktan sonra üç ay belimden aşağısını hareket ettiremedim. Omurgamda ciddi bir fıtık olmuşmuştu. 'Sakarya Fırat'ı 2 bin metrede dağlarda ve tepelerde çekiyorduk. Üzerimde 20 kiloluk techizat vardı. Taşlık ve kayalık zemindeydik. Sürekli çatışma sahneleri oluyordu. Aynı dönemde de spor yaptığım için vücudumu dinlendirmedim. Bir tedavi süreci geçirdim, yeni yürümeye başlayan bebekler gibi adım atarak tekrar yürümeye başladım. Pilatesin çok büyük bir faydası dokundu. Bir arayış içindeydim o dönemde ve eşimin de desteğiyle pilates eğitmeni oldum. Çeşitli eğitimler aldım ama ve bu alanda uzmanlaştım" dedi.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 10

Özgül Kavruk, yeniden oyunculuğa dönmek gibi düşüncesinin olmadığını da sözlerine ekledi.

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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 11
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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 12
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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 13
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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 14
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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 15
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Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı' 16
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