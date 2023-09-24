Özgül Kavruk cesur pozlarıyla büyüledi. Bir dönem dizilerin 'Kötü kadınıydı'

İzmir'de modellik yaptığım dönemlerde menajerim benim adıma yarışmaya başvuru yapmış. Haberim yoktu yani. Bir gün telefonum çaldı, 'Ön elemeyi geçtiniz' dendi. Ben de 'neyin ön elemesi' diye yanıt verince 'Miss Turkey'e başvuru yapmışsınız' cevabını aldım.

Ben de 'tamam' dedim hemen menajerimi aradım ve 'benimle dalga mı geçiyorlar?' dedim. Benim adıma başvuru yaptığını söyledi. Adının güzellik yarışması olması ilginç gelmişti. Çünkü güzellik çok göreceli bir şey. Modellik sektörüne çok fazla manken kazandırma imkanı sağlıyordu. Profesyonel çerçevede bakarak gittim yarışmaya. İyi ki de katılmışım.