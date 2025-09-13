Özgür Çelik Bayrampaşa Belediyesi'ne ziyaret

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 44 kişi gözaltına alındı. Görevden alınan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, öğle saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi'ni ziyaret etti. Çelik, partililerin alkışları arasında binaya girdi.

Özgür Çelik'in ardından Nuri Aslan da Bayrampaşa Belediyesi'ne geldi. Bir saat süren görüşmenin ardından Özgür Çelik, belediye binasının önünde açıklama yaptı.

'GÜNE YİNE BİR ŞAFAK OPERASYONUYLA BAŞLADIK'

Çelik, "300 gündür olduğu gibi yine güne bir şafak operasyonuyla başladık. Bugün şunu bir kez daha görmüş olduk ki tam bir düşman hukukuyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi 300 gündür büyük bir saldırı altında. Neden buna düşman hukuku diyorum. 300 gündür aileleri de siyasete alet ediyorlar. Bugün de aynı şeyi yaptılar. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'yu başkan yardımcılarımızı, 8 belediye meclis üyesini, belediye çalışanlarını gözaltına aldılar. Ama aynı zamanda başkanımızın abisini, meclis üyelerinin ailelerini, çalışanların ailelerini gözaltına aldılar. İşte bu tam bir düşman hukukudur. Her zaman bu düşman hukukunun karşısında olacağız. En baştan şunu söylüyoruz. Hasan Mutlu Bayrampaşa'nın seçilmiş belediye başkanıdır. Bu gerçeği değiştiremezler. Bu gerçeği halkın gönlünde asla değiştiremeyecekler" dedi.

'BEN RANTIN DEĞİL, HALKIN YANINDAYIM'

Özgür Çelik, "Peki neden bugün bir şafak operasyonuyla Hasan Mutlu'yu, meclis üyelerimizi ve Bayrampaşa Belediyesi çalışanlarını gözaltına aldılar. Tam 5-6 ay önce burada Bayrampaşa ilçe sınırları içerisinde bir çıkar grubu, birkaç tane insan burada bir alışveriş merkezinin yanındaki kamu arazisine bir kaçak kafeterya inşa etti. Ve orada o kaçak kafeteryada ürün satmaya başladılar. Bunların belgeleri ilçe başkanımızda ve bizde mevcut. Orada yapılan satışların fişleri, faturaları. Hasan Mutlu da bunu öğrendikten sonra kamucu bir belediyecilik anlayışıyla, halkçı bir belediyecilik anlayışıyla Bayrampaşa halkının çıkarlarını korumak için o kaçak yapılmış kafeteryayı yıktırdı. Peki ne oluyordu 31 Mart 2024'ten önce Bayrampaşa'da ve İstanbul'da. Kamu arazilerine, kaçak yerler yapılıyordu. Kendi yandaşlarına rant sağlıyorlardı. Hasan Mutlu dedi ki 'ben rantın değil, halkın yanındayım'. İşte Hasan Mutlu o yüzden şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde. Nasıl oldu biliyor musunuz. Kamu arazisine kaçak yapılan o kafeteryayı Hasan Mutlu yıktırdı. O çıkar grupları 4-5 aydır yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar. Her gün Bayrampaşa Belediyesi'ni ve Hasan Mutlu'yu yalanla, iftirayla hedef gösterdiler" şeklinde konuştu.

'10 GÜNDÜR HASAN MUTLU'YU TEHDİT ETTİLER'

Çelik, "10 gün önce de savcılık geldi. Dedi ki, 'Bayrampaşa Belediyesi, şu müdürlüklerden dosyaları bir savcılığa gönder' dedi. 10 gün önce Bayrampaşa Belediyesi'nden dosyaları aldılar. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz. Bakın çok şaşıracaksınız ama biz artık böyle şeyler duyduğumuzda şaşırmıyoruz. 10 gündür Hasan Mutlu'yu tehdit ettiler. Meclis üyelerini tehdit ettiler. Bakın ölümle tehdit edilen meclis üyesi var. Ailesiyle tehdit edilen meclis üyesi var. Tehditlerden sonra şantaja başladılar. 31 Mart'ta sandıkta kaybettiklerine tehditle, şantajla, hileyle geri almaya çalıştılar. Peki Hasan Mutlu ne dedi biliyor musunuz. Bana söyledi. Dedi ki 'başkanım ben Terzi Fikri geleneğinden gelen bir insanım' dedi. Terzi Fikri'yi tanıyorsunuz. Hasan Mutlu, 'Terzi Fikri geleneğinden gelen insanlarız. Biz ne tehditlerden korkarız, ne rantçılardan korkarız, biz her şeyi halkımız için yaptık, halkımız için yapmaya devam edeceğiz. Halkın halka vermek için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Halkın karşısında olan hiç kimseden korkmayız. Hiçbir şey bizim yolumuzdan döndüremez" ifadelerini kullandı.