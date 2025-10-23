CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasıyla başlayan tartışmalı süreçte iki kez yapılan kongrede yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, mazbatasını yarın saat 11.00’de Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu’ndan alacak.

CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden il başkanı seçilen Çelik’in mazbata törenine parti yöneticileri, milletvekilleri ve ilçe başkanlarının da katılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, törenin ardından CHP heyeti, saat 15.00’te Büyükçekmece Adliyesi’nde görülecek olan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasını takip edecek.

İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan süreç, 29 Eylül’de mahkeme kararıyla Gürsel Tekin’in kayyım olarak atanmasıyla başlamıştı. Bu kararın ardından yapılan olağanüstü kongrede Özgür Çelik yeniden il başkanı seçilmiş, mazbatasını alarak Sarıyer’deki CHP İstanbul Çalışma Ofisi’nde göreve başlamıştı.

Ancak yargı sürecinin devam etmesi üzerine CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde ikinci kez seçim yapıldı. Kongrede yeniden il başkanı seçilen Çelik, böylece partinin İstanbul örgütündeki kayyım sürecini fiilen sonlandırmış oldu.