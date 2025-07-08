CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aldığı karar ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, 2023'teki CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı yönündeki iddialara ilişkin Özgür Çelik'in ifadesini alacak.

ŞEHİT CENAZESİNDE ÖĞRENDİ!

Özgür Çelik'in karar sırasında, Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olduğu açıklanan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için düzenlenen cenaze töreninde olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurusu şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür ÇELİK ‘ inde bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53885 soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir.Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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