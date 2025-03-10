Özgür Çelik: İktidarın şirazesi tamamen kaydı. Rahatça ölüm tehditleri yapar haldeler

Özgür Çelik, "Ne Türkiye Cumhuriyeti bu ucuzluğu hak ediyor ne de Ekrem İmamoğlu kimsesiz" ifadelerini kullandı.



"EKREM İMAMOĞLU KİMSESİZ DEĞİL"

CHP'li Özgür Çelik, en ufak bir eleştiri karşısında dakikalar içinde soruşturma açan iktidarın, muhalefete yapılan tehditlere sessiz kalındığını ifade etti. Özgür Çelik tehdit savuran hesaplardan görüntü alarak bir paylaşım yaptı.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı eleştiride "İktidarın şirazesi tamamen kaydı. Artık sosyal medyadan rahatça ölüm tehditleri yapar haldeler. Ne Türkiye Cumhuriyeti bu ucuzluğu hak ediyor ne de Ekrem İmamoğlu kimsesiz. En ufak eleştiride dakikalar içinde soruşturma açan, anında gözaltı yapan adli birimler, her gün yapılan şantaj, iftira ve tehditlerle ilgili hiçbir işlem yapmıyor, gazeteci kılıklı troller de her gün bu zemini hazırlamak için paylaşım yapıyor. İçişleri ve Adalet Bakanlarını devlet ciddiyetine ve göreve davet ediyorum." dedi.