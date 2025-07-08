Özgür Çelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına geldi.

Çelik'e destek vermek isteyen partililer, emniyet müdürlüğü önünde toplanarak sloganlar attı. Çevik kuvvet ekipleri, bina girişinde önlem aldı. Emniyet müdürlüğü binasına sadece Özgür Çelik ve avukatlarının girmesine izin verildi. Binaya girmeden önce partililere seslenen Özgür Çelik, "Çok teşekkürler. Biz bir ifade verip geleceğiz. Sağ olun" dedikten sonra ifade vermek üzere binaya girdi.