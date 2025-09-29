Özgür Çelik mazbatasını aldı

CHP İstanbul İl Başkanlığına yeniden seçilen Özgür Çelik mazbatasını aldı. Çelik, mahkeme ile kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığının olağanüstü kongresinde delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilmişti.

CHP’de olağanüstü kongrede bir kez daha il başkanlığına seçilen Özgür Çelik, mazbatasını almak üzere Sarıyer’deki ilçe seçim kuruluna gitti. Saat 15.04’te ilçe seçim kuruluna giden Çelik, yaklaşık 1,5 saat boyunca mazbatasını almayı bekledi.

Özgür Çelik'in mazbata teslimi, imza yetkisine sahip isim İlçe Seçim Kurulu’nda değil Çağlayan’da bulunduğu için geciktiği. Mazbatanın imzalatılmak için Çağlayan’a götürüldüğü belirtiliyor.

Çelik bekleyişinin ardından mazbatasını alarak ilçe seçim kurulu binasından çıktı. Çelik, resmen yeniden başkan olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada, il binasında nöbet tutan partililere teşekkür etti. Çelik, parti içinde kavgalar olduğu algısına tepki göstererek "CHP içinde kavga yoktur. Bir tarafta birlik içindeki partililerimiz bir tarafta da iktidara teslim olmuşlar vardır" dedi.

Çelik, sonrasında ise Sarıyer’deki eski il başkanlığı binasına hareket etti. Çelik burada bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını ifade etti.

