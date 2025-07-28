Özgür Çelik, Murat Çalık için seslendi: Zulmetmeyi bırakın

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Özgür Çelik, Murat Çalık için seslendi: Zulmetmeyi bırakın

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili yaptığı açıklamada "Başkanımıza da ailesine de zulmetmeyi bırakın" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna dikkat çekerek bu süreçte 20 kilo verdiğini hatırlattı.

"ZULMETMEYİ BIRAKIN"

Çalık'ın serbest bırakılması çağrısında bulunan Özgür Çelik, "Başkanımıza da ailesine de zulmetmeyi bırakın" dedi.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık cezaevine girdiğinden bu yana 20 kilo kaybetti.

Günlerdir rapor için testler için oradan oraya sevk ediliyor, tekrar tekrar aynı testleri vermek zorunda kalıyor.

Bu eziyetten başka bir şey değil. Başkanımıza da ailesine de zulmetmeyi bırakın.

Mehmet Murat Çalık’ı sağlıklı koşullarda tedavi olabilmesi ve bakım görebilmesi için hemen serbest bırakın."

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