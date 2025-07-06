CHP'liler Vatan Emniyet önünde nöbette! Özgür Çelik: Kazanan millet olacak

Türkiye, dün de CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla güne başladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İBB soruşturmasında 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş'ın iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.

Karalar ve Tutdere dışında da çok sayıda gözaltı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü de, gözaltındakilere destek olmak ve uygulamaları protesto etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde oturma eylemi başlattı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vatan Emiyet Müdürlüğü önünde CHP'li Belediyelere yapılan operasyonlara karşı düzenlenen protestoda konuşma yaptı.

"BU BİR DARBE ZİNCİRİDİR"

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Bugün yaşanan 19 Mart'ta yaşanan darbe girişiminin Anadolu'ya yayılma girişimidir. Darbe deyince Ankara'da bir kişi çok etkileniyormuş. 15,5 milyon oyla seçilen Cumhurbaşkanı adayı Silivri'de seçilmiş belediye başkanları cezaevinde bu bir darbe girişimidir. Bu darbe zinciridir. Bu zincire bir halka daha eklemek istiyorlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'i tutukladılar. Zeydan Karlar, Abdurrahman Tutdere…

Yargılama yapılmadan arkadaşlarımız cezalandırılıyor. 4 günlük gözaltı süresini 1 saatlik 2 saatlik ifade için sonuna kadar tutuyorlar. Zeydan Karlar ve Abdurrahman Tutdere'nin ifadeleri tamamlandı. Ne yazık ki adliyeye sevk işlemi gerçekleşmiyor.

Bir avukat sadece avukatlık görevini yaptığı için Onur Büyükhatipoğlu… Emniyette 'sizin ifadenizi biz değil savcılık alacak' deniyor. İfade işlemleri tamamlandı arkadaşlarımızın adliyeye sevki gerçekleştirilmelidir."

"KAZANAN MİLLET OLACAK"

"Sandığın ve muhalefetin sembolik olduğu bir ülke istiyorlar. O yüzden CHP'ye saldırıyorlar. Büyük bir adalet mücadelesinin içindeyiz. Bu mücadelenin iki tarafı vardır. Bir tarafında emperyalistlerin desteğini arkasına almış bir kişi, diğer tarafta da halk var. Tarihin hangi tarafında olursa olsun hep halk kazanmıştır. Yine millet kazanacak.