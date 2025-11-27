'Kent Uzlaşısı' gerekçe gösterilerek tutuklanan 9 belediye meclis üyesinin yargılandığı dava bugün görüldü.

7 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ TAHLİYE EDİLDİ

Çağlayan Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ara karar açıklandı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan 7 belediye meclis üyesi tahliye edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan dokuz belediye meclis üyesinden yedisinin serbest bırakılması ile ilgili, ‘Seçim ittifakı suç değildir. Bariz etnik ayrımcılıkla açılan bu dava bir an önce düşürülmelidir’ sözlerini sarf etti.

Çelik, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, ‘Seçim ittifakı yapmak suç değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türkler ve Kürtlerin birlikte siyaset yapması suç değildir. 31 Mart 2024 seçimlerinde, meşru ve demokratik İstanbul İttifakı'nın parçası olduğu için tutuklanan dokuz Belediye Meclis Üyesi arkadaşımızın yedisi bugün serbest bırakıldı. En baştan var olmaması gereken bu davada yargılanan diğer iki arkadaşımızın da en kısa sürede tahliye edilmesini bekliyoruz. Bariz etnik ayrımcılıkla açılmış bu utanç davası bir an önce düşürülmelidir’ ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP ile DEM Parti'nin yerel seçimlerde oluşturduğu ve “suç” sayılan "Kent Uzlaşısı" gerekçesiyle CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 9’u tutuklu 10 belediye yöneticisi bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme açıkladığı ara kararda, 13 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan 7 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen hakkında ise “tutukluluğa devam” kararı verildi.

Duruşma 18 Şubat 2026, saat 11.05’e tarihine ertelendi.

Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan ve bu duruşmada tahliye edilen 7 kişinin isimleri şöyle:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe.