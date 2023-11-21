Özgür Demirtaş Arda Turan’ın ifadesini paylaştı. Nasıl dolandırılmayacağını tek tek anlattı

Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 13 milyon 900 bin dolarlık dolandırıcılık davasında eski bankacı Seçil Erzan hakim karşısına çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş Arda Turan’ın ifadesini paylaştı. Nasıl dolandırılmayacağını tek tek anlattı

Arda Turan, Erzan’ın kendisini kandırdığını söyledi. Ekonomist Özgür Demirtaş ise sporculara yatırım yapmadan önce kendisine ücretsiz danışabileceklerini belirtti.

Arda Turan: Bütün birikimim gitti

Dava, dün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Seçil Erzan, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Erzan, eski bankacı olduğunu, futbolculara yatırım fonu önerdiğini, ancak paraları kendi hesabına aktardığını itiraf etti. Erzan, “Pişmanım, zararları karşılamak istiyorum” dedi.

Müştekilerden Arda Turan da ifade verdi. Turan, Erzan’ın kendisine “Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil” dediğini, kendisinin de 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini anlattı. Turan, “Bütün birikimim bir anda gitti. Beni kandırdı” diye konuştu.

Özgür Demirtaş: Yatırım yapmadan önce bana sorun

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolandırıcılık olayına ilişkin bir mesaj paylaştı. Demirtaş, Arda Turan’ın ifadesini alıntılayarak, “Buradan bütün sporcularımıza sesleniyorum. Yatırım yapmadan önce bir uzmana sorun. Bana ÜCRETSİZ sorabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermek yasak. Size paranızı neye yatırmanız gerektiğini söyleyemem. Ama neye yatırmamanız gerektiğini söyleyip dolandırılmaktan kurtarabilirim” dedi.

Demirtaş, sporcuların finansal okuryazarlığını artırmak için kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

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