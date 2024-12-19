Özgür Demirtaş asgari ücreti rakam vererek açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez bir araya geldi. Üçüncü toplantıda ise bir rakam çıkmadı. Toplantıya işçi ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu. Asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ederken herhangi bir rakam talep etmemesi nedeniyle eleştirilen TÜRK-İŞ, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından asgari ücret taleplerini açıklama kararı aldı.

İLK RAKAM GELDİ

TÜRK-İŞ 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için 29 bin 583 lira teklifinde bulundu. Atalay, bu rakamın altında bir karara imza atmayacaklarını ifade etti.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ "23 BİN TL" DEDİ

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda asgari ücret için rakam verdi. Demirtaş, tek bir cümle ile "23 bin TL…" ifadesini kullandı.

İşte Demirtaş’ın yaptığı paylaşım,