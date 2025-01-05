Özgür Demirtaş ‘emekliler için üzgünüm’ diyerek kötü haberi verdi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, emekli zamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklarken aralık ayı enflasyonu aylık yüzde 1,03 olarak açıklandı. Asgari ücrete ise yüzde 30’luk bir artış yapıldı. Kısaca asgari ücretlinin alacağı maaş enflasyonun altında kaldı.

“10 YIL BOYUNCA YALVARARAK UYARDIM”

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, emekli zamları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

10 yıl boyunca yalvararak uyardığını belirten Demirtaş, "Emekliler için üzgünüm. 10 yıl boyunca yalvararak UYARDIM…Yalan mı?" ifadelerini kullandı.