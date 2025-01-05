Özgür Demirtaş ‘emekliler için üzgünüm’ diyerek kötü haberi verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş ‘emekliler için üzgünüm’ diyerek kötü haberi verdi

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, TÜİK tarafından duyurulan enflasyon rakamlarından sonra şekillenen emekli zamlarına ilişkin bir açıklama gerçekleştirdi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, emekli zamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 44,38 olarak açıklarken aralık ayı enflasyonu aylık yüzde 1,03 olarak açıklandı. Asgari ücrete ise yüzde 30’luk bir artış yapıldı. Kısaca asgari ücretlinin alacağı maaş enflasyonun altında kaldı.

“10 YIL BOYUNCA YALVARARAK UYARDIM”

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, emekli zamları hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

10 yıl boyunca yalvararak uyardığını belirten Demirtaş, "Emekliler için üzgünüm. 10 yıl boyunca yalvararak UYARDIM…Yalan mı?" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Eğlence mekanından çıkan kadın kavgada vuruldu
Eğlence mekanından çıkan kadın kavgada vuruldu
Özgür Demirtaş ‘emekliler için üzgünüm’ diyerek kötü haberi verdi
Özgür Demirtaş ‘emekliler için üzgünüm’ diyerek kötü haberi verdi
Şenol Güneş maç sonrası konuştu: "Çıkışa ihtiyacımız vardı maalesef kaybettik"
Şenol Güneş maç sonrası konuştu: "Çıkışa ihtiyacımız vardı maalesef kaybettik"
Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu
Marmaris'te sağanak heyelana neden oldu
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası arka arkaya paylaşım!
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası arka arkaya paylaşım!