Özgür Demirtaş Hacı Yakışıklı'yı yerin dibine soktu. Hacı Yakışıklı'nın gerçek mesleği ortaya çıktı

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Özgür Demirtaş Hacı Yakışıklı'yı yerin dibine soktu. Hacı Yakışıklı'nın gerçek mesleği ortaya çıktı

Finans ve ekonomi uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hacı Yakışıklı'yı yerin dibine soktu.

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