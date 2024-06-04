Özgür Demirtaş niye çılgınca insanları fakirleştirdiniz diyerek paylaştı

Enflasyondaki son gelişmeleri de eleştiren Özgür Demirtaş, vatandaşın bileterek fakirleştirilmesine tepki gösterdi.

“Bir devrin sonu” diyerek Merkez Bankası’nın net rezerv artışına dikkat çeken Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Madem böyle olacaktı,

Niye böylesine çılgınca enflasyon yarattınız.

İnsanları fakirleştirdiniz.

Ahh Ahh”

66,5 MİLYAR DOLARLIK BİR ARTIŞ GÖSTEREREK POZİTİF SEVİYEYE ULAŞTI

Ekonomi yönetiminin para ve maliye politikaları kapsamında son dönemde attığı adımlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervlerinde dikkat çekici bir iyileşme sağladı. Bu adımların etkisiyle TCMB'nin net rezervleri, kısa sürede 66,5 milyar dolarlık bir artış göstererek pozitif seviyeye ulaştı.

Geçen yılki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası göreve gelen yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında başlattığı program, olumlu sonuçlar vermeye başladı. Merkez Bankası rezervlerinden kredi risk primine, uluslararası yatırımcıların tahvil talebinden Türkiye'nin kredi notuna kadar birçok alanda önemli iyileşmeler görülüyor.

Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla atılan adımlar, TL varlıklara yönelimi artırdı ve bu ilginin gelecek dönemde de devam etmesi bekleniyor. Enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son bir yılda yapılan 4.150 baz puanlık faiz artırımı ve TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın etkili iletişim stratejisi, TL varlıklara olan talebi hem yurtiçinde hem de yurtdışında destekledi.

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı konusundaki kararlılığı, dezenflasyon sürecinin başlayacağına dair beklentileri güçlendirdi. TL'ye artan ilgi, TCMB'nin uluslararası rezervlerine de olumlu yansımaya devam ediyor. Yabancı kurumların raporlarında da TL varlıklara yönelik artan ilgi vurgulanıyor.

TCMB'nin swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024'te eksi 65 milyar dolar seviyesindeyken, 31 Mayıs ile biten haftada 1,5 milyar dolara yükseldi. Böylece net rezervler, 2 ayda 66,5 milyar dolarlık güçlü bir iyileşme kaydetti. Aynı dönemde brüt rezervler 123,1 milyar dolardan 143,6 milyar dolara çıktı. Uzmanlar, TL'ye geçiş ve yabancı girişlerinde gözlenen olumlu seyrin, uluslararası rezervlerin yükselmesine destek vermeye devam edeceğini belirtiyor.