Özgür Demirtaş oteldeki arkadaşından haber alamadığını duyurmuştu: Kötü haber geldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede ahşap otel binasını sarmış ve çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında 66 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından acı bir paylaşımda bulundu.

PROF. DR. ATAKAN YALÇIN HAYATINI KAYBETTİ

Demirtaş, yaptığı paylaşımda Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da yangında hayatını kaybettiğini belirterek, "Benim Canım Arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

ATAKAN YALÇIN KİMDİR?

Atakan Yalçın, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi’nden; Finans Doktora derecesini ise 2002 yılında Boston College’dan aldı. 2000 yılında Brandeis Üniversitesi ve 2003-2004 yıllarında Boston College’da ziyaretçi öğretim üyesi, 2004-2012 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012’den itibaren de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev yapmaktadır; Haziran 2019 itibariyle Dekanlık görevini üstlenmiştir. Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Finansal Modelleme ve Türev Ürünler üzerine dersler veren Dr. Yalçın’ın Finansal Ekonomi alanında yaptığı araştırmalar Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi alanının önde gelen dergilerinde yayınlanmıştır. Kendisi ayrıca CFA Enstitüsü üyesi olup birçok akademik kurula da üyedir.