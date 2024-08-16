Özgür Demirtaş Türk ekonomisinin kurtuluş reçetesini açıkladı! Eğer yapmazsak imha olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş Türk ekonomisinin kurtuluş reçetesini açıkladı! Eğer yapmazsak imha olacak

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’nin ekonomi yönetimini sert bir dille eleştirdi. Demirtaş, mevcut ekonomik politikaların sürdürülemez olduğunu belirterek, yapılması gerekenleri madde madde sıraladı.

Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye’nin ekonomi alanında izlediği yolu “can dayanmaz” şeklinde yorumladı ve dolar, asgari ücret, ihracat, enflasyon ve faiz konularında önerilerde bulundu. Demirtaş, Türkiye’nin mevcut politikalarını beş maddede özetledi:

  • Dolar/TL’yi baskılamak,
  • Ücretleri baskılamak,
  • İhracatçı ve turizmcileri zor durumda bırakmak,
  • Türkiye’yi Yunanistan, İtalya ve İspanya’dan pahalı hale getirmek,
  • Enflasyonu hızla düşürmeye çalışmak.

“ASGARİ ÜCRETLİNİN İMHA OLMASINA YOL AÇAR”

Bu politikaların sürdürülemez olduğunu vurgulayan Demirtaş, “Ücretlerin bu şekilde baskılanması, asgari ücretlinin imha olmasına yol açar. Banka kredilerinde geri dönüşlerde facialar baş gösterir” dedi.

  • Demirtaş, Türkiye’nin yapması gerekenleri ise altı maddede sıraladı:
  • Dolar/TL’yi hızlı bir şekilde 38’e bırakmak,
  • Asgari ücrete baskıyı azaltmak,
  • İhracat ve turizm üzerindeki baskıyı azaltmak,
  • Türkiye’yi pahalı olmaktan çıkarmak,
  • Enflasyon hedefini 2026’ya yaymak,
  • Faizleri sembolik de olsa indirmek.

"YAPISAL REFORMLARIN YAPILMASI GEREKİYOR"
Bu eylemlerin hayata geçirilmemesi halinde, halkın bu plana isyan edeceğini ve planın çalışmadan ortadan ikiye ayrılacağını öngören Demirtaş, ayrıca swap piyasalarının tamamen açılması, dövizin serbest bırakılması ve yapısal reformların yapılması gerektiğini belirtti.

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