Özgür Demirtaş, "Yalvarıyorum hata yapmayın", "Patlar" demişti! "Fırladı mı, Fırlamadı mı?"

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş, "Yalvarıyorum hata yapmayın", "Patlar" demişti! "Fırladı mı, Fırlamadı mı?"

Akademisyen ve Finans Uzmanı Prof. Özgür Demirtaş, yıllar önce yaptığı uyarıyı alıntılayarak bir paylaşımda bulundu ve "N'oldu? Fırladı mı, fırlamadı mı?" dedi

Akademisyen ve Finans Uzmanı Prof. Özgür Demirtaş, 2021 yılında sosyal medyadan yaptığı paylaşımı yeniden gündeme getirerek dikkatleri üzerine çekti.

Demirtaş 23 Kasım 2021 yılında paylaştığı gönderisinde, "Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın. Faiz düşünce Enflasyon PATLAR. Faiz kendiliğinden değil de EMİRLE düşünce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her türlü Mal fiyatı FIRLAR. Öyle olunca bunları elinde tutan Zenginler daha ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler daha FAKİR olur." ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş, aradan tam 3 sene geçmiş olmasına rağmen söylediği sözlerin geçerliliğinin hala güncel olduğunu vurgulamak için bu sefer de geçmiş gönderisini alıntılayarak "N’oldu? Fırladı mı? Fırlamadı mı?" ifadelerini kullandı

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımları;
N’oldu?

Fırladı mı? Fırlamadı mı? pic.twitter.com/3fHLIoEZW0

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