Özgür Demirtaş ''dava açacağım'' dedi, Aktroll hemen çark etti

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş’ın paylaşımının altına Nihat Çetin adlı bir kullanıcı küfürlü yorum yazdı. Kullanıcının profil fotoğrafında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Abdulhamit'in fotoğrafı olması dikkat çekti.

DAVA EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya kullanıcısı Çetin’in paylaşımını alıntılayan Demirtaş, “Twiti silmen ve özür dilemen için 10 dakikan var. Hakkında yüklü bir tazminat davası açacağım.” dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Demirtaş’ın paylaşımının altına yorum yapan Çetin, “Tamam özür dilerim.” yorumunu yaptı. Bunun üzerine Demirtaş, davayı geri çektiğini duyurdu.

Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde: