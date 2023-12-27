Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu. Nisan ayını işaret edip açlık sınırına dikkat çekti

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Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu. Nisan ayını işaret edip açlık sınırına dikkat çekti
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yeni belirlenen asgari ücreti değerlendirerek “Hesaplamalarıma göre asgari ücretin nisan ayında açlık sınırının altına düşeceğini tahmin ediyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu açıkladı. Işıkhan verdikleri yeni asgari ücret kararıyla asgari ücretle çalışan vatandaşları enflasyona ezdirmediklerini belirtirken Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise 18 bin lira talep ettiklerini fakat taleplerinin yerine getirilmediğini açıkladı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş yaptığı paylaşımında "Asgari ücret açıklandı. Yaptığım hesaplara göre Nisan ayı gibi açıklanan ücret açlık sınırının (4 kişilik ailenin mutfak masrafı) altına düşecek. İşte bu yüzden enflasyon ile mücadele çok önemli" ifadelerini kullandı.

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