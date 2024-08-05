Özgür Demirtaş’tan BES tavsiyesi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkında görüşlerini paylaştı.

Demirtaş, Bireysel emeklilik hakkında bazı eleştirileri olsa da yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

"BES, İNSANIN KENDİSİNDEN PARA KAÇIRMASININ YOLUDUR"

X hesabından bir kullanıcıların BES hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Demirtaş şunları söyledi:

"Bireysel Emeklilik Hakkında bazı eleştirilerim olsa da yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yoludur. Ayrıca: Yaşınıza ve Risk algınıza göre portföy dağılımınızın doğru ayarlanması çok önemli."