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Özgür Demirtaş’tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Prof. Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Demirtaş, "Değilim, olsam buradan yazarım." dedi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 10:10
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Özgür Demirtaş’tan Cumhurbaşkanı adaylığı yanıtı

Özgür Demirtaş’tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
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Prof. Özgür Demirtaş’ın yaşanan adaylık tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddia edildi. Demirtaş çıkan iddialar üzerine bir açıklama gerçekleştirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 6’lı Masa çıkışının ardından siyasette hareketlilik sürüyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni isimler konuşulurken son olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın aday olabileceği sosyal medyada gündeme geldi. 

Demirtaş çıkan iddialar üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. 

"DEĞİLİM! OLSAM BURADAN YAZARIM"

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş “Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.” Haberleri üzerine kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “2018’den beri adımı Cumhurbaşkanı adayı diye çıkarıyorlar. DEĞİLİM! Olsam buradan yazarım.” diye yazdı.

Demirtaş bir diğer paylaşımında siyasete uzağım derken “Ancak arka plandan siyasi partilere önerilerimi her zaman iletirim” ifadelerini kullandı.

"SİYASETE UZAĞIM"

Demirtaş paylaşımının devamında ise şöyle konuştu:  

“Arkadaşlar: Siyasete Uzağım! Hiçbir siyasi oluşumla bir ilgim yok Ancak arka plandan (önde olmama şartı ile) Dil-Din-Irk-Köken ayrımı yapmayan Değişen dünyayı yakalamaya açık olan Teknolojik Devrimi isteyen ‘Sosyal ve Demokrat’ Siyasi partilere önerilerimi her zaman iletirim” diye yazarken Cumhurbaşkanı adayı olacağına yönelik çıkan haberleri de yalanlamış oldu. 

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