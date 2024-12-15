Özgür Demirtaş’ın bu tespiti çok konuşulacak

Enflasyon ile beraber hayat pahalılığı vatandaşı derinden etkiliyor. Pek çok vatandaş, 22 bin TL açlık sınırı karşısında 17 bin 2 TL ile geçim derdini düşünüyor. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise ucuz iş gücü olmadan ayak duramayan şirketleri 2 madde halinde sıraladı. Demirtaş, 1-Olmasa da Olur Şirketlerdir. 2-Vatana Millete bir faydaları yoktur.” dedi.

DEMİRTAŞ: LOBİ YAPARAK MEMLEKETE ZARAR VERİRLER

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, işgücüne ilişkin, ayakta duramayan şirketlere ilişkin X hesabından şu değerlendirmelerde bulundu:

Ucuz işgücü olmadan AYAKTA Duramayan şirketler:

1-Olmasa da Olur Şirketlerdir.

2-Vatana Millete bir faydaları yoktur.

Tam aksine siyasetçilere ENFLASYON yaratıcı lobi yaparak memlekete zarar verirler.

Ucuz işgücü olmadan AYAKTA Duramayan şirketler:



1-Olmasa da Olur Şirketlerdir.

2-Vatana Millete bir faydaları yoktur.



Tam aksine siyasetçilere ENFLASYON yaratıcı lobi yaparak memlekete zarar verirler. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 14, 2024

İŞSİZLİK YÜZDE 30’A GELDİ

Patronların göçmen emeği iştahı da kabardı. Geniş tanımlı işsizliğin yüzde 30'a geldiği bugünlerde İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Gençler akvaryumda yetiştiği için göçmen işçi çalıştırmamak lüks” demişti. Çoğu asgari ücretin altında, iş güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patronların talebiyle yabancı işçi çalışma izni değerlendirme kriterlerini yeniden belirlemişti. Her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşının istihdam edilmesi şartı değiştirildi. Son yıl net satış tutarı 50 milyon lira veya daha fazla olan işyerinde istihdam edilecek 5 yabancı işçiye kadar izinlerde istihdam şartı bulunmayacak. Ayrıca yabancı işçinin asgari ücreti de düşürülmüştü.