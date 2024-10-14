Özgür Demirtaş'tan Mustafa Destici'ye yanıt: Vatandaşlığı iptal edilsin

Paylaşımları ile adından söz ettiren ekonomist Özgür Demirtaş'tan Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 TL alınmasını savunan ve birçok kesimi hedef gösteren BBP lideri Mustafa Destici'ye bir yanıt geldi.

Savunma Sanayi Fonu tasarı içinde yer alan 100 bin lira limitli kredi kartı sahiplerinden 750 lira alınması maddesi nedeni ile binlerce vatandaş bankalarını başvurarak limitlerinin indirilmesini talep etmişti. BBP lideri bu kez bu talepte bulunan vatandaşların kartlarının iptal edilmesi yönünde bankalara çağrı yapmıştı.

"KREDİ KARTI AİDATI VERMEYEN DEM'LİDİR, YUNANDIR, ERMENİDİR"

Destici ilk açıklamasında "100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir” demişti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ekonomist Özgür Demirtaş'tan bir tepki mesajı geldi. Demirtaş'ın mesajına dakikalar içinde çok sayıda beğeni yağdı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bunca işsiz varken, kendi çocuğunu meclise sokanların vatandaşlığı iptal edilsin" dedi.

Bunca işsiz varken, kendi çocuğunu meclise sokanların vatandaşlığı iptal edilsin. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) October 14, 2024

KIZI MECLİS'TE İŞE GİRİNCE GÜNDEM OLMUŞTU

İktidarın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin seçimlerin hemen ardından kızını Meclis'te 100 bin TL maaş ve kadro ile işe başlatması gündem olmuştu.