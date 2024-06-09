Özgür Demirtaş'tan yeni ekonomi modeli için ‘külahıma anlat’ der gibi paylaşım. Uçan Türkiye'de boş külah bile parayla satılıyor

Düzenleme: Cemile Balcı
Özgür Demirtaş'tan yeni ekonomi modeli için ‘külahıma anlat’ der gibi paylaşım. Uçan Türkiye'de boş külah bile parayla satılıyor

Ünlü kafe zinciri olan MADO' da boş külahın 6 buçuk liraya satılmaya başlandı. Kafenin boş külahı para ile satmasının ardından Özgür Demirtaş2ta konuya dair paylaşımda bulundu.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, artık dondurmanın da tadını kaçırdı. Ünlü kafe zinciri MADO, maliyetlerde görülen artışlar nedeniyle boş külahların artık ücretli olduğunu yapıştırdığı bir afişle açıkladı.

Kafenin camlarına asılan bir fiyat bilgilendirmesi, vatandaşa şaşkınlık verdi. Bu kadarı da pes dedirten bir afiş ekonominin tam olarak göstergesi niteliğinde.

Asılan afişte, "Üzgünüz, maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir. Boş külah 6.50 TL" ifadeleri yer aldı.

Artık boş bir külahın bile parayla satıldığı bir ortamda, ekstra bir maliyetleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor.

madoresim.jpgEkonomist ve Öğretim Üyesi Prof.Dr Özgür Demirtaş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Prof. Demirtaş geçtiğimiz günlerde 10 liraya satılan yaprak sarma görseli paylaşarak gündemi sallamıştı. Prof. Demirtaş'tan bu defa boş külahlı bir paylaşım geldi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de görülen ekonomik duruma yönelik dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Demirtaş, şimdi de 6,5 liraya satılan boş külah fotoğrafıyla gündeme damga vurdu.

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DEMİRTAŞIN PAYLAŞIMI

Prof. Dr. Demirtaş, ünlü bir tatlıcı zincirinin şubesinde bulunan ve maliyetlerden dolayı kilo ile yapılan dondurma satışlarında külahın ücretli olduğunu belirten bir afişe yönelik paylaşımda bulundu.

Demirtaş, paylaştığı notta, "Geçmiş olsun Türkiye. Türkiye ekonomi modeli" ifadelerine yer verdi.

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