Özgür Demirtaş'tan yeni ekonomi modeli için ‘külahıma anlat’ der gibi paylaşım. Uçan Türkiye'de boş külah bile parayla satılıyor

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, artık dondurmanın da tadını kaçırdı. Ünlü kafe zinciri MADO, maliyetlerde görülen artışlar nedeniyle boş külahların artık ücretli olduğunu yapıştırdığı bir afişle açıkladı.

Kafenin camlarına asılan bir fiyat bilgilendirmesi, vatandaşa şaşkınlık verdi. Bu kadarı da pes dedirten bir afiş ekonominin tam olarak göstergesi niteliğinde.

Asılan afişte, "Üzgünüz, maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir. Boş külah 6.50 TL" ifadeleri yer aldı.

Artık boş bir külahın bile parayla satıldığı bir ortamda, ekstra bir maliyetleri de beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Ekonomist ve Öğretim Üyesi Prof.Dr Özgür Demirtaş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Prof. Demirtaş geçtiğimiz günlerde 10 liraya satılan yaprak sarma görseli paylaşarak gündemi sallamıştı. Prof. Demirtaş'tan bu defa boş külahlı bir paylaşım geldi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Türkiye'de görülen ekonomik duruma yönelik dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Demirtaş, şimdi de 6,5 liraya satılan boş külah fotoğrafıyla gündeme damga vurdu.

DEMİRTAŞIN PAYLAŞIMI

Prof. Dr. Demirtaş, ünlü bir tatlıcı zincirinin şubesinde bulunan ve maliyetlerden dolayı kilo ile yapılan dondurma satışlarında külahın ücretli olduğunu belirten bir afişe yönelik paylaşımda bulundu.

Demirtaş, paylaştığı notta, "Geçmiş olsun Türkiye. Türkiye ekonomi modeli" ifadelerine yer verdi.