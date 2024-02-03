Özgür Demirtaş’tan yeni Merkez Bankası Başkanı yorumu: Dilerim...

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş’tan yeni Merkez Bankası Başkanı yorumu: Dilerim...
Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Başkanlığı’na Farih Karahan’ın atanması hakkında, “Merkez Bankası politikasının değişmeden devam etmesini, Para politikasının daha da sıkılaşmasını DİLERİM…” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Erkan’ın yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan atandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

“POLİTİKANIN DEĞİŞMEDEN DEVAM ETMESİNİ DİLERİM…”

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Fatih Karahan’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmasını değerlendirdi.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karahan’ın ‘alanında uzman ve iyi eğitimli bir isim olduğunu’ söyledi.

Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Hayırlı Olsun

Fatih Karahan alanında uzman ve iyi eğitimli bir isim. Merkez Bankası politikasının değişmeden devam etmesini, Para politikasının daha da sıkılaşmasını DİLERİM…

Mali Politikanın ise Merkez Bankasının arkasında kalmamasını DİLERİM…”

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