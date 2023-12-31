Özgür Demirtaş'tan Zoom'a masrafları ödemeye hazırım çağrısı. Hedefi 1 milyon kişi

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş'tan Zoom'a masrafları ödemeye hazırım çağrısı. Hedefi 1 milyon kişi
Ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş, internetten yapacağı yayın için ek masraf oluştuğu takdirde, kendisinin ödeyeceğini açıklayarak Zoom’a seslendi. Demirtaş, yayına 1 milyon kişinin katılmasını bekliyor.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Zoom üzerinden düzenleyeceği çevrim için toplantı için platforma ‘X’ hesabı üzerinden seslendi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, finansal okuryazarlık üzerine bir oturum düzenleyecek olan Demirtaş, toplantıya 100 bin ila 1 milyon kişinin katılmasını beklediğini açıkladı.

Gerekli teknolojik altyapı için Zoom'a seslenen Demirtaş, "1 milyon katılımcıya ilişkin ek masrafları Zoom'a ödemeye hazırım. Bir milyon insanı aynı anda idare edecek bir sistem kurma imkanınız var mı?" dedi.

Demirtaş, toplantının ücretsiz olacağını da açıkladı.

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