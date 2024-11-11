Özgür Erdursun asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı

Açlık sınırı 20 bin 431 TL, yoksulluk sınırı ise 62.652,87 TL iken vatandaşlar 17 bin 2 TL olan asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete gerçekleştirilecek zammı bekliyor. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için rakamlar konuşulmaya devam ediyor.

Asgari ücret zammı için görüşmeler aralık ayında gerçekleşecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla asgari ücrete yapılacak zamma karar verecek. Görüşmelerden sonra 2025 yılı asgari ücreti duyurulacak.

SGK UZMANI ERDURSUN'DAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını kamuoyuyla paylaştı. Erdursun, asgari ücretin daha yükseğe de çıkartılabileceğini belirterek, sadece rakamlar üzerinden konuşulduğunu, 30 bin lira ile 35 bin lira arasındaki rakamların da gerçekçi olmadığını ifade etti. "Bu rakamların olması mümkün değil." diyen Erdursun, asgari ücretin 22 bin lira civarında olacağını açıkladı.

"CUMHURBAŞKANI OLAYA DAHİL OLURSA..."

Asgari ücrette son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapabileceğini belirten Erdursun, "Cumhurbaşkanı da olaya dahil olur asgari ücreti artıralım derse bu oranlar yüzde 30'a kadar artabilir" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan artırarak yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltti. 2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltildi. 2026 tahmini de yüzde 9'dan yüzde 12'ye çıkardı.

Anadolu Ajansı anketine göre asgari ücrette rakam yüzde 42.64 artışla 24 bin 251 lira seviyelerine ulaşabilir. Reuters ve Finansal Kurumlar Birliği anketleri ise daha yüksek artışlar öngörüyor; bu anketlere göre sırasıyla yüzde 42.95 ve yüzde 49.39 zamla asgari ücret 24 bin 304 lira ve 25 bin 399 lira olabilir.