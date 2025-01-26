Özgür Erdursun emekli olacaklara kötü haber. Bu hatayı yapan yandı

Emeklilik planı yapan kişiler için yapılan önemli bir hata sonrası emeklilik yaşı değişebilir. Özgür Erdursun, kadınlar ve erkekler için belirlenen yaş sınırları ve prim gün sayıları hakkında uyarılarda bulunarak yapılan yanlışlar sonucu emeklilik planlarının nasıl sekteye uğrayabileceğini vurguladı.

DİKKAT BU HATAYI YAPMAYIN

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1999-2008 seneleri arasında sigortalı olan vatandaşlar için emeklilik şartlarını duyurdu. Bu dönemde sigortalı olan kişilerin emeklilik hakkı kazanabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 25 yılın geçmesi gerekiyor. Erdursun’a göre, 1999-2008 arasında sigortalı olan kadınlar ve erkekler için tespit edilen emeklilik yaşları ve prim gün sayıları şu şekilde:

Kadınlar: 4500 prim günü ile 58 yaşında, 7000 prim günü ile aynı yaşta emeklilik hakkı

Erkekler: 4500 prim günü ile 60 yaşında, 7000 prim günü ile aynı yaşta emeklilik hakkı doğuyor.

Erdursun, 4500 prim günü ile 7000 prim günü arasındaki emekli maaşı farkına da vurgu yaptı. Yüksek primle çalışan kişilerin daha yüksek maaş aldığına dikkat çeken uzman, emeklilik şartları ve maaşları hakkında önemli bilgiler verdi.

EMEKLİLİK YAŞINI 61’E ÇIKARACAK BÜYÜK HATA

Erdursun, emeklilik yaşını 61’e çıkaracak hatayı şu sözlerle açıkladı, "4500 prim gününü doldurduktan sonra işten ayrılarak isteğe bağlı sigorta primi yatıranlar, 1260 gün sonunda SSK statüsünden çıkıp Bağ-Kur’a geçiş yapıyor. Bu durumda emeklilik şartları değişiyor ve 4500 prim günü ile emeklilik mümkün olmuyor. Bağ-Kur şartlarına göre emeklilik için 5400 prim günü gerekiyor. Bu hatayı yapanlar için emeklilik yaş sınırı değişiyor. Kısmi emeklilikte kadınlar için yaş şartı 60’a, erkekler için ise 61’e yükseliyor."