Özgür Erdursun kimlerin düşük emekli maaşı alacağını açıkladı

Özgür Erdursun, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Kimler neden düşük emekli maaşı alır?" ve "Kimler düşük emekli aylığı alır?" sorularına yanıt verdi.

"KİMLER NEDEN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALIR?"

Erdursun, söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kimler neden düşük emekli maaşı alır?

Emeklilerin büyük bölümü Asgari Ücretin altında emekli aylığı alıyor.

En düşük emekli aylığı 14.469 TL oldu.

Dul yetimlerde en düşük emekli aylığı 14.469 TL olmadı. Hak sahiplerine ödenen dul ve yetim aylıkları eş ve çocuklara hisseleri oranında ödendiğinden en az

3.617 TL ile 10.851 TL arasında olacaktır."

"Kimler düşük emekli aylığı alır?



*Kendi adına işyeri olan düşük Bağ-Kur primi ödeyenler



*Şirket ortağı olup düşük Bağ-Kur primi ödeyenler



*Ziraat odasına kayıtlı olup düşük Bağ-Kur primi ödeyenler



*İsteğe bağlı Bağ-Kur primini düşük ödeyenler



*Asgari Ücret ve Asgari Ücretin 2.5 katından düşük ücretle çalışanlar



*Geçmişte yüksek maaşlı SSK'lı çalışıp, daha sonra kendi işyerini açan ya da şirket ortağı olup Bağ-Kur primini düşükten ödeyenler



*Geçmişte yüksek maaşlı SSK'lı çalışıp, daha sonra kendi işyerini açan ya da şirket ortağı olup yüksek prim Bağ-Kur primini ödeyen ancak 1261 günden fazla Bağ-Kur primi ödediği için SSK'dan emekli olamayıp Bağ-Kur'dan emekli olanlar da ayrıca SSK'dan emekli olduğunda alacağı emekli aylığından %25-%30 oranında daha az emekli aylığı alır.



*Geçmişte memur olup, daha fazla günü memuriyetten olup ancak 1261 günden fazla SSK ya da Bağ-Kur primi olup SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olanlar



*2000 yılından önce az günü, 2000 ve 2008'den sonra çok günü olanlar, özellikle 2008'den sonra çok prim günü olanlar."