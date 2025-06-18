Özgür Erdursun zamlı maaşları hesapladı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayına günler kala emekli ve memur zammına ilişkin en net açıklama SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Özgür Erdursun emekli ve memur zam oranları ile en düşük emekli maaşının kaç lira olacağını hesapladı.

4a SSK ve 4b BAĞKUR emeklisi Temmuz'da ikinci 6 ay için geçerli olacak enflasyon farkından doğan zamlarını alacak. Memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme anlaşmaları doğrultusunda zamlı maaşlarını alacak.

Milyonlarca kişi zamlı maaşlara odaklanmışken Özgür Erdursun, X hesabı üzerinden emeklilerin maaş zammına ilişkin hesaplamalarını 'en iyi ihtimalle' diyerek paylaştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?

Özgür Erdursun'un hesaplamalarına göre 1 Temmuz 2025’de SSK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 16.24, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 15.14 enflasyon farkı çıkıyor. En düşük emekli aylığı ise 16 bin 800 TL olacak.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 30 ÇIKARSA NE OLUR?

Özgür Erdursun yıllık enflasyonun yüzde 30 çıkması galinde ise 1 Ocak 2026’da maksimum yüzde 12 enflasyon farkı çıkacağını belirterek, en düşük emekli aylığının ise, ek bir iyileştirme yapılmadığı takdirde, en fazla 19 bin lira olacağını yazdı.