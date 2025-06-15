Özgür Karabat'tan Mehmet Şimşek'e sert çıkış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Türkiye’nin ekonomisi Mehmet Şimşek’in dediği kadar iyiyse, neden en ufak iç ve dış şokta sarsılıyor? Program çalışıyorsa neden vatandaşa radar tuzakları kurup milyarlarca liralık kaynak yaratıyorsunuz? Şimşek’in ekonomiye dair açıklamalarının altı boştur. Görevdeki 2 yılında bahane üretmekten başka bir şey yapmayan Mehmet Şimşek, tarihe ‘Cuntanın mali ayağı’ diye geçecektir" açıklamasında bulundu.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların devam etmesi halinde Türkiye'de zam yağmurunun başlayacağını belirtti.

Ekonomide kırılganlığın sürdüğünü, uzun süredir 60 dolar civarında bulunan petrol fiyatlarının İsrail-İran savaşı ile 70 doların üzerine çıktığını ifade eden Karabat, çatışmaların sürmesi halinde artışın da süreceğini, dolayısıyla Türkiye’de zam yağmurunun başlayacağını kaydetti.

Karabat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bütçe disiplini gittikçe bozuluyor. Hazine Ocak-Ağustos 2025 döneminde 699 milyar lira iç borç anapara ödemesine karşılık anaparanın yüzde 162'si kadar, yani 1 trilyon 132 milyar lira faiz ödemesi gerçekleştirecek.

Hazine’nin Nisan 2026’ya kadar 12 aylık dönemde 4 trilyon lira borçlanması bekleniyor. Borcu borç ile kapatıyorlar. Çünkü sağlıklı bir bütçe yok. Borcun faizi zaten anaparanın katbekat üzerinde. ‘İki yıl sonra enflasyon tek haneli olacak’ demelerine rağmen Hazine uzun vadeli ve yüksek faizli borçlanmaya gidiyor. Bu bütçe yönetimi ile başta enflasyon olmak üzere ekonomideki sorunların çözülmesi imkansız.

Türkiye’nin ekonomisi Mehmet Şimşek’in dediği kadar iyiyse, neden en ufak iç ve dış şokta sarsılıyor? Program çalışıyorsa neden vatandaşa radar tuzakları kurup milyarlarca liralık kaynak yaratıyorsunuz? Şimşek’in ekonomiye dair açıklamalarının altı boştur. Görevdeki 2 yılında bahane üretmekten başka bir şey yapmayan Mehmet Şimşek, tarihe ‘Cuntanın mali ayağı’ diye geçecektir."