Özgür Karabat'tan Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası açıklama: Bu ülkede adaletin tabutuna çakılan son çividir

Kaynak: ANKA
Özgür Karabat'tan Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası açıklama: Bu ülkede adaletin tabutuna çakılan son çividir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepkisini "Ayarını bozduğunuz bu kantar, er geç sizi de tartacak. Rıza Akpolat'ın tutuklanması bu ülkede adaletin tabutuna çakılan son çividir" diyerek gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepkisini "Ayarını bozduğunuz bu kantar, er geç sizi de tartacak. Rıza Akpolat'ın tutuklanması bu ülkede adaletin tabutuna çakılan son çividir" diyerek gösterdi.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Bitmedi daha sürüyor o kavga..." Ayarını bozduğunuz bu kantar, er geç sizi de tartacak! Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın tutuklanması bu ülkede adaletin tabutuna çakılan son çividir! AKP faşizmine ve yargı darbelerine asla boyun eğmeyiz. Milli iradeyi ayaklar altına alanlar bilsin ki Beşiktaş halkının iradesini yere düşürmeyiz!" dedi.

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