CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 63’üncüsü İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştiriliyor.

CHP lideri Özgür Özel, Sarıyer mitinginde yaptığı konuşmada 22 Ekim Çarşamba günü Arnavutköy'de miting yapacaklarını ve bu mitingde büyük bir skandalı ifşa edeceğini açıklamıştı.

NE AÇIKLAYACAĞI MERAK EDİLİYOR

Özgür Özel'in ne açıklayacağı merak edilirken, CHP'nin Arnavutköy mitingi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in konuşmasıyla başladı.

Cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde,

“Sizler, 19 Mart’tan bu yana büyük bir inançla meydanlardasınız. Milletin iradesini yok sayanlara karşı, vatandaş olarak hakkınızı savunuyorsunuz. Herkes için ve her yerde adalet yerini bulsun, demokrasinin gereği yerine getirilsin diye, yılmadan mücadele ediyorsunuz. Her türlü zulme, baskıya, tehdide inat, bir adım bile geri atmıyorsunuz. Tutunacak hiçbir dalı kalmamış, millete krizden, yoksulluk ve umutsuzluktan başka bir şey veremez hale gelmiş bir iktidara, doğru yolu gösteriyorsunuz. Koltuğunu kaybetmemek için itibarını kaybedenlere, cesaret ve haysiyet dersi veriyorsunuz. Şanlı bir mücadelenin cesur neferleri olarak, çok güçlü bir irade sergiliyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun.Sevgili hemşerilerim; demokrasi tarihimizin en kirli, en ağır maliyetli siyasi operasyonuyla karşı karşıyayız. Yargı ve kayyumlar eliyle siyaseti şekillendirmeye, milli iradeyi baskı altına almaya çalışanlar, Atatürk’ün emaneti, canımızdan aziz Cumhuriyetimizi, göstermelik seçimlerle yönetilen bir ülke haline getirmek istiyorlar. Bu anlayış yüzünden, benim vatandaşım her sabah daha yoksul, daha güvencesiz, daha belirsiz bir hayata uyanıyor. Siyasi hesaplarına engel olarak gördükleri herkese, her kesime zorbalıkla boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Bana ve tutuklu arkadaşlarıma karşı taammüden bir hukuk cinayeti işlenmektedir. Tutuksuz yargılanmam gereken, bir mahkeme salonunda bile bana tecrit uygulamaya kalkıyorlar. Mahkeme salonunda avukatlarımın, basının ve ailemin bulunmasına bile tahammül edemiyorlar. Adil yargılanma, savunma hakkı gibi hukuki ilke ve değerlerle hareket etmiyorlar. İlk günden bu yana, yargısız infaz peşindeler. Çünkü ne hukuk onların yanında ne millet…

"MİLLETİMİN GÖZÜ ÖNÜNDE YARGILANMAK İSTİYORUM"

Ben, ‘Duruşmalar canlı yayınlansın, milletimin gözü önünde yargılanmak istiyorum’ diyorum, onlar, benim mahkeme salonundaki birkaç saniyelik görüntümü bile milletten kaçırmaya çalışıyor. Kimin, neden korktuğunu görün. Milletten korkanlar, milletten kaçanlar saraylarında, makam odalarında mahpusturlar. Ben ise milletime güveniyorum, kendimi her zaman milletin vicdanına emanet ediyorum. Onun için, benim Silivri’deki hücrem, içimdeki millet ve memleket sevgisi kadar büyüktür, uçsuz bucaksızdır. Onlar, millete hesap verme korkusuyla gün sayıyor, ben ise İstanbul’un ve ülkemin her yerinde alnı ak, başı dik yürümek, milletimle hemhal olmak için gün sayıyorum. Yeniden hizmet etmek, icraat yapmak, çözüm üretmek için gün sayıyorum.

İçimdeki çalışma şevkini, enerjisini sevgili Arnavutköylüler çok iyi bilir. Arnavutköy’ün altyapı sorunlarının çözümü için yaptığımız devasa yatırımları; açtığımız Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nı, yaşam merkezini, kreşleri, kütüphaneleri; çiftçilere verdiğimiz özel destekleri, dar gelirlilere sunduğumuz imkanları sizler çok iyi bilirsiniz. Kanal İstanbul adını verdikleri o büyük ihanet projesine karşı nasıl mücadele verdiğimi, sizler çok iyi bilirsiniz. Bizimle icraatta, hizmette yarışamayacaklarını, bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini bilenler, yargı eliyle bizden kurtulabileceklerini zannediyorlar. Unuttukları bir şey var: Biz yalnız değiliz. Biz, bizden ibaret değiliz. Biz, bu şerefli milletin, adalet ve hürriyet talebinin ifadesiyiz. Biz, bu aziz milletin huzur ve kardeşlik, refah ve bereket talebinin ifadesiyiz. Bir kişi, bir parti ya da bir kesimin değil, milletin ortak aklının, ortak çıkarlarının, ortak değerlerinin sesiyiz. Biz, dik durmaya devam edeceğiz ve millet, kaderini eline alacak. Türkiye, adaletin ve hürriyetin, birliğin ve kardeşliğin ülkesi olacak. Yarın güneşin doğacağını bildiğim gibi biliyorum ve inanıyorum: Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu.Silivri Zindanı.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulunuyor.

“AKIN GÜRLEK’E SESLENİYORUM. TALİMATINI VER!”

Şimdi Arnavutköy bunları biliyor. Millet bunları duysun. Sayın Akın Gürlek, şimdi hani bize daha otobüsün üstündeyken soruşturma açıyorsun ya. Şimdi talimatını ver. Bu 4 rezalet için ne yapacaksın göreceğiz. Arnavutköy de birinci rezalet, İstanbul’daki belediyeler 2025 yılı için asfalt ihalesine çıktılar.

Aynı yıl için yapılan asfalt ihalelerinde ton başına yapılan ihaleler tamamlandı. AKP’li Bağcılar belediyesi asfaltın ton maliyeti 3553 TL, CHP’li Maltepe belediyesi 2716 TL, CHP’li Tuzla Belediyesi, 2669 TL AKP’li Arnavutköy belediyesi 6501 TL. Şartnameye baktık. Arnavutköy’e koyulan asfaltın içine altın tozu falan karıştırılmamış.

“ASFALT İHALELERİNDE 307 MİLYON KAMU ZARARI VAR”

Milletin 2669 TL’ye aldığı asfaltı, ya da kendi AKP’li belediyesi Bağcılar’ın 3553 TL’ye aldığı asfaltı 6501 TL’ye almış. Bitmedi. İş bununla bitmiyor. İhaleye daha düşük fiyat veren var. Bu fiyatı veren kişiye ihaleyi kazandığı halde 1.5 ay boyunca sözleşme imzalatmıyorlar. Yıldırıyorlar. İhaleden çekil baskısı yapıyorlar. Ve en düşük teklifi veren devre dışı kalıyor. Asfalt ihalesi Arnavutköy’de 587 milyona biteceğine bir üst teklif olan 708 milyon liraya gidiyor. Arada 307 milyon kamu zararı var.

Şimdi Akın Gürlek, duymuştum değil, düşünüyorum değil. Bütün belgeler. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda kayıtlı, erişimin var. Ayrıca duymuştum demiyorum. İhaleyi alan Koloni inşaat çekilmek zorunda kalan. Yarından tezi yok Koloni inşaatı çağırıyor musun? Soruyor musun? Bu belediyeden asfalt ihale dosyalarını istiyor musun? 6501 TL’ye asfalt alan bu belediyeye soruşturma açıyor musun? Yoksa Erdoğan korkundan kulağının üstüne yatıyor musun görelim.

“YAZ AKIN YAZ, PARSEL NUMARASI VERİYORUM”

Hadımköy Yeşilbayır biliyor musunuz? Yaz Akın yaz. Parsel numarası veriyorum. 10.835 parsel. Buraya kaçak şekilde 320 metre ilave kapalı alan yapılmış. Şikayete konu olmuş. “Yıkın” denmiş. Bu dendiğinde mahkeme yıkım kararı verdiğinde tarih Ekim 2024’müş. Yıkım ve para cezası kararı verilmiş. Gaziosmanpaşa savcılığı, Haziran 2025’te bir yazı yazmış Arnavutköy belediyesi’ne. “Kaçak yapıyı yıktınız mı?” diye. Cevap yazmış. Kim? Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı. “İmar kirliliğine neden olan unsur ortadan kaldırılmıştır” diye. Şimdi buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum, 10.835 parselde yıkım yapılmamıştır. Yalan yazı yazılmıştır. Yargılamaya müdahale vardır. Savcılığa yalan beyan vardır. Savcı resmi yazı ile kandırılmıştır. Yıkın dediğiniz binayı yıkmayan ve işlem yapmayan resmi yazı ile sizi kandıran Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı’yı evinden alıyor musun? Yoksa Tayyip Erdoğan korkundan kulağının üstüne mi yatıyorsun? Göreceğiz bakalım.

“KANAL İSTANBUL’DAN VİLLA YAPTIRIP İMARA AYKIRI YÜKSELTTİLER”

Daha bitmedi. Rezaletin üçüncü perdesi. Başkan Mustafa Candaroğlu, Meclis Üyesi Ercan Döner, Kanal İstanbul manzaralı bir arsa almışlar. Demişler ki, reis helikopterle geziyor. Kupon arsaları gösteriyor. Diyor ki, bu arsaları Katarlılara söz verdim. Bu arsaları Birleşmiş Arap Emirlikleri’ne söz verdim. Bu arsayı emirin ablasına söz verdim. Bu emirin karısının falan derken bizim Mustafa başkan da demiş ki, “Oğlum Ercan bir arsa da biz kapalım.” Sonra bunlar bir arsa kendilerine kapmışlar. Kanal İstanbul’a kendilerine göre bir manzara yapmışlar. Gitmişler oraya belediyeden villa ruhsatını da almışlar inşaata başlamışlar. Bodrum katını çıkarken şeytan dürtmüş bunları. Ercan demiş ki, “Başkan be yükseltelim bunu biraz. Manzaramız güzel olsun. Kanalı daha güzel görelim.” Bunlar gitmişler villayı imara aykırı şekilde yükseltmişler. Şimdi hala orada duruyor. Bütün fotoğrafları videoları orada.

“2 MEMURA İMZA ATTIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR ATMAYINCA BAŞKA YERE SÜRÜLMÜŞLER”

Sonra belediyeye gitmişler Rezza Zarrab’ın rüşvet veremediği memur Teoman’ı bulmuşlar. Rüşvet vermişler ama uğraşıyorlar uğraşıyorlar rüşveti almıyor Teoman. Sonra gitmişler Arnavutköy Belediyesi’nde memur Serdar ile memur Fatih’e buna imza atın demişler. Bunlar demiş ki bu imza adamı yakar, doğru değil? Aynı rüşvet almayan Teoman gibi Serdar ile Fatih bu işi yapmamaya aylarca direnmişler. Ne olmuş? Bu iki arkadaşı belediye başkanı başka yere sürmüş. Yerine başkalarını getirmiş imzaları almış. Villalarda orada duruyor. Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum. Villa belli, yeri belli, fotoğrafı videosunu tüm Arnavutköy biliyor. Yarın sabah 6:30’da Mustafa Candarlıoğlu’nu ve Ercan Döner’i evinden alıyor musun? Yoksa kulağının üstüne yatıyor musun? Hadi bakalım.

"TOPLAM DEĞER 435 MİLYON KAMU ZARARI 185 MİLYON"

Özgür Özel, rezaletin dördüncü perdesini de açıkladı.

"Hadımköy Sanayi Sitesi, belde belediyesi döneminde Kelebek Matbaa diye 8 bin metrekarelik arsaya bir inşa yapmışlar. Belde belediyeler kapatılınca Arnavutköy'e kalmış. Arnavutköy bu yeri ve matbaayı satmış. 251 milyona AKP İl Yönetici Burak Aydın'a. Arazinin değeri 215 milyon, yapının değeri 220 milyon. Toplam değer 435 milyon. Kamu zararı 185 milyon. Yeri belli, yurdu belli, kamu zararı burada. Şimdi soruyorum Akın'a, AKP İl Yönetici Burak Aydın'ı, Başkan Mustafa Candaroğlu'nu ve ekibi gidip evden alıyor musun, yoksa korkundan kulağının üstüne yatıyor musun? Akın Efendi, Tayyip Beyefendi, iddianame öyle alalım çocukları, at imzayı deyip, 'Duydum' ile olmaz. Somut, açık ve net. Haftaya çarşamba otobüsün üstünden bakacağız bakalım. Akın Gürlek gerekli soruşturmayı başlattı mı?"