Özgür Özel açıklanan asgari ücret sonrası erken seçim için tarih verdi

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

Asgari ücrete birçok kesimden tepki gelirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ankara’nın ünlü pazar yerlerinden Yenişehir Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazardaki esnaf, elindeki malları satamadığını belirtirken vatandaşlar ise enflasyon bir yansıması olan fiyat yüksekliğinden dert yandı. hayat pahalılığından yakındı.

Özel, parça parça kabak satan bir esnafla da muhabbet etti. Eskiden bütün halde satılan kabağın artan enflasyon sebebiyle dilimler halinde satıldığını öğrenen Özel, AKP’nin ekonomik anlamda Türkiye'yi getirdiği hale dikkat çekti.

"2025 YILINDA DA MADEM GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR"

Özel, vatandaşların sorunlarını dinlerken bir yurttaş da yıllardan beri CHP'ye oy verdiğini ifade edip "Hep güvendik hep de güveniyoruz ama sert muhalefet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yerel seçimin ardından 15 tane miting yaptıklarını ve asgari ücretin ilanından sonra da miting kararı aldıklarını hatırlatıp tüm vatandaşların katılımı için seslendi.

"Sonuçta biz hani elimize sopa alıp da muhalefet yapacak halimiz yok” diyen Özel, “Sözümüzle yapıyoruz. Sizin hakkınızı arıyoruz ama siz de gelin katılın. Bütün emeklileri bekliyoruz cumartesi günü. 2025 yılında da madem geçim yoksa seçim var, bütün Türkiye’de erken seçim mitingleri yapacağız. Geçim yoksa seçim var mitingleri yapacağız" dedi.