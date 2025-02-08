Özgür Özel 'adaylık' tartışmalarına son noktayı koydu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'ön seçim' çıkışının ardından İmamoğlu ve Yavaş arasındaki adaylık tartışmalarına ilişkin, "Yarın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile geniş geniş bu konuları konuşacağız. Ancak birliktelik fotoğrafımız değişmez." dedi.

ÖZEL: BİRLİKTELİK FOTOĞRAFIMIZ DEĞİŞMEZ

CHP Gnele Başkanı Özgür Özel basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, 'acilen erken seçim' çıkışında tekrardan bulundu. Özel, yarınki İmamoğlu ve Yavaş zirvesine ilişkin, "Yarın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile geniş geniş bu konuları konuşacağız." ifadelerini kullandı. Özel, Yavaş ile İmamoğlu arasındaki adaylık tartışmalarına ilişkin, "birliktelik fotoğrafımız değişmez" dedi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Özel, partisinin önceki Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı bir açıklamada, "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" sözüne "Ben hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü" diye cevap verdi.

NELER YAŞANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü yaptığı, “Başlıyoruz” temalı konuşmayla partisinin son adımı cumhurbaşkanı adayını belirlemek olan yeni bir sürece girdiğini açıklamıştı. Ön seçim çıkışının ardından, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu 2 aday olarak karşımıza çıktı.

Yavaş ön seçim için 'erken' çıkışında bulunurken, İmamoğlu ise 'görüşü farklı olabilir' ifadeleri ile yanıt vermişti. Son olarak ise dün CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da KRT TV'de "Ülke yangın yeri, aday için erken" diyerek tepki göstermişti.

Ön seçimde tartışmalar devam ederken CHP'de Yavaş, İmamoğlu ve Özel'in yarın bir görüşme yapacağı kulislerde belirtilmişti. Özel tarafından resmi olarak yarınki görüşme ise bugün doğrulandı.