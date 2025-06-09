Özgür Özel ağlayarak açıklama yaptı! Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, konutundaki havuzunda yaşanan bir arızayı kendisi gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Hastaeneye nabzı durmuş şekilde ulaştırılan Zeybek, 50 dakikalık başarılı bir müdahalenin ardından hayata döndürülmüştü. Üç gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Zeyrek, bugün hayatını kaybetti.

CHP lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından açıklama yapıyor...

"Değerli Manisalılar, değerli arkadaşlarımız, değerli dostlarımız... Kusuruma bakmayın, zor bir konuşma yapacağım. Henüz Başkanımızın annesine söylenemedi kalp krizi riski var. O yüzden mikrofon kullanmayacağım. Çok zor günler geçirdik hep beraber, maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını kaybettim, kalbimin yarısını kaybettim. Hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, çok doluyuz.

Eşi ve kızı eve geçtiler, ikizlerini alıştıracaklar yarına. Annesine en müsait şekilde doktorlar söyleyecekler."