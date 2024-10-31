Özgür Özel Ahmet Özer'in cezaevinden gönderdiği mesajı okudu

ÖZGÜR ÖZEL: BİZİ GÜÇSÜZ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

İmamoğlu'nun ardından halka seslenen CHP lideri Özgür Özel Ahmet Özer'in hukuksuz bir şekilde tutuklandığını belirterek Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.

Özgür Özel, Ahmet Özer'in "İlk sözümüz personel ve arkadaşlarımın işlerine dört elle sarılmasıdır. Vatandaş asla mağdur olmamalıdır! Daha güçlü çıkacağım ve hizmetlerime kaldığım yerden devam edeceğim" dediğini açıkladı.

Özgür Özel konuşmalarının devamında şunları söyledi,

Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Esenyurt'ta herkes omuz omuza seçilmiş belediye başkanına onun şahsında kendilerinin seçme hakkına sahip çıkanları yürekten kutluyorum.

"DARBEYE KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ"

Dün yaşanan büyük hukuksuzluktan sonra bir çağrı yaptık. Dün Esenyurt'un seçme hakkına el koyanlar bizi güçsüz göstermeye çalıştılar.

Burada bir ilk gerçekleşiyor. Meydanda bir siyasi partinin belediye başkanına yapılan haksızlık var. Ama meydanda biraz önce isimleri ayrı ayrı sayılan tüm siyasi partilerin bayrakları var.

Biraz önce DEM Parti'nin sayın eş genel başkanının dayanışma söylemlerini işittik. Kendisine eşlik eden grup başkanvekillerine, millet vekillerine, TİP, EMEP, Saadet, DEVA, Gelecek, Sol Parti'nin il başkanlarına, yöneticilerine teşekkür ediyoruz.

Bu meydanda tüm siyasi partiler var. Bugün de millet iradesine bir saygısızlık eden iktidarın ve onun büyük küçük, görünür görünmez ortaklarının giriştiği bu darbeye karşı dimdik ayaktayız, biriz, beraberiz.

"AHMET BAŞKAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Ahmet Özer bir akademisyen, profesör. Bir kanaat önderi, bilim insanı, kamu görevlisi. Yıllardır bu görevleri yapıyor. Esenyurt'ta aday belirlenirken elbette bir siyasi parti o kentin sosyolojisini, seçmenlerinin tercihini dikkate alarak en doğru adayı belirlemek durumundadır. Görüşerek, ölçerek, biçerek yaptık.

En sonunda Ahmet Özer'i sizlere arz ettik. İki kişiden biri oyuyla, rekor oyla Ahmet Hoca kazandı. Şimdi buradan ona, Silivri'ye bir dayanışma alkışı yolluyoruz.

Karşımıza dikilen kötülüklere teslim olmadık. Buradan Ahmet başkana sesleniyoruz; burada toplanan halkımız 'Ahmet başkan yalnız değildir' diyor.

Kayyum eliyle belediyeye el koymaya çalıştılar. Kanunsuz muameleler elbette halkın vicdanında yerini bulacaktır.

"AK PARTİ'DEN KİMSE KALMAZ"

Diyor ki 2015 yılında sen Remzi Kartal'la telefon görüşmesi yapmışsın. 2015 yılında Remzi Kartal'la o dönemin AK Parti milletvekili oturmuş, yemek yemişler.

Geçtiğimiz seçim, o zamanlar Munzur Üniversitesi'nden getirdikleri sosyolog, onu okuyan öğretim görevlisi ve Remzi Kartal'la 8,5 saat görüşmüş. Remzi Kartal'la görüştü diye içeri atarsanız AK Parti'de de kimse kalmaz, yöneticiniz de kalmaz sizin.

"BİZ SEÇİME HAZIRIZ"

Erdoğan Esenyurt meydan sana sesleniyor ve hükümet istifa diyorlar. Erdoğan ahmak davasıyla, kumpasla uğraşma cesaretin varsa biz seçime hazırız.