Özgür Özel AKP’li gençlere seslendi! Bu benzetme Erdoğan'ı çıldırtacak...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, Erdoğan'a bazı eleştirilerde bulunarak, “AKP gençliğini de selamlıyorum. Diyorum ki dedenizin, babanızın reisinizden o topu geri alın. Kazanınca iyi, kaybedince topu alıp kesenlerden olmasınlar” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: AKP'Lİ GENÇLERE SESLENİYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek üzere Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, saat 19.19'da İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı. AKP’li gençlere seslenen Özel, “Bir mücadele içinde olduk yıllardır. Tayyip Bey birçok müsabakayı kazandı. Kazanınca iyi ama bir tane kaybetti geçen sene. Topu aldı götürüyor, kesecekmiş. 'Bundan sonra oynamayacağız, ben kazanmıyorsam oynamayacağız'. diyor. 'Topu keseceğim' diyor.” dedi.

"DEDENİZİN, BABANIZIN REİSİNİZDEN O TOPU GERİ ALIN"

Gençlere uyarıda bulunan Özel, “Ben 19 Mayıs'ta tüm siyasi görüşleri, bugün iktidarda olan AKP gençliğini de selamlıyorum. Diyorum ki dedenizin, babanızın reisinizden o topu geri alın. Demokrasi eşit şartlarda mücadele olduğu zaman iyidir. Kazanınca iyi, kaybedince topu alıp kesenlerden olmasınlar” ifadelerini kullandı.