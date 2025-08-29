Özgür Özel AKP'lilerin gözlerinin içine bakarak her şeyi ifşa etti!

CHP Lideri Özgür Özel'in yaptığı çağrı sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 29 Ağustos'ta Meclis'i Gazze konusunda olağanüstü toplanma kararı almıştı.

Toplantıda konuşmak üzere kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel AKP iktidarının Filistin konusunda çelişkili davrandığını belirtti. Netanyahu'yu her fırsatta destekleyen ve Gazze'yi boşaltma planı olan Trump'a iktidarın herhangi bir tepki göstermediğini ifade eden Özel, "Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren bir takım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak. Aksine bakan ABD’ye, İsrail’e tık yok, Türkiye’de varsa yoksa TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap alacak" dedi.

Filistin ile yapılan ticaretin iktidarın yalanlamasına rağmen sürdüğünü ifade eden Özel, "Bu toplantı, Filistin için yapılmayanları ve yapılması gerekenleri konuşacağımız bir toplantı. Bu nedenle burada her şey açık açık dile getirilmeli. Çünkü artık serin salonlardan Netanyahu ile kayıkçı kavgası yapıp, samimi bir duruş ortaya koyamayanların, Netanyahu’ya laf söyleyip, onun baş destekçisi Trump’a tek kelam edemeyenlerin gizlendikleri maskeler düşmüştür" dedi.

İsrail'e ticarete tepki gösterirken kürsüde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'i de anan Özel iktidara yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ile ticaretin kesilmesini istedik. O dönemde yapılan tüm araştırmalarda, Türkiye’nin yüzde 80’i İsrail ile ticaretin devam ettiğini biliyor ve buna itiraz ediyordu ancak iktidar tarafından bu eleştirilerimiz, bu çağrılarımız en sert dille yalanlanıyor, İsrail ile ticaretin olmadığı iddia ediliyordu.

Ancak Ticaret Bakanlığı, bizim bu itirazlarımdan tam 15 ay sonra 15 Aralık 2024 tarihinde bir genelge yayınladı ve yayınladığı bu genelge ile ticari ilişkilerin kesildiğini ifade ettiler. Bu genelde o tarihten önce aylarca “İsrail ile ticaret yapmıyoruz” diyenlerin sürdürdüğü cayır cayır ticaretin itirafı olmuştu.

"İSRAİL İLE TİCARET ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ÜZERİNDEN DEVAM ETTİ! RESMİ VERİLERLE ORTAYA KOYDUK"

Bu tarihten sonra da İsrail ile ticaret üçüncü ülkeler üzerinden devam etti. Bunu da resmi verilerle ortaya koyduk çünkü Türkiye 2024’te İsrail’e en çok ihracat yapan beşinci ülke olmuştu.

Bugüne kadar ticaretin devam etmesini protesto eden gençlerin gözaltına alınmasının, aslında bir suçluluk psikolojisinin sonucu olduğu da ayan beyan ortada. Diğer yandan, Türkiye’nin İsrail’e yönelik uluslararası yaptırımlara öncülük etmesi gerektiğini ısrarla söyledik."

"ABD’YE, İSRAİL’E TIK YOK, TÜRKİYE’DE VARSA YOKSA TİKTOK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Filistin'i boşaltma planı olan ABD Başkanı Donald Trump'a gereken tepkiyi vermediğini belirten Özel, "Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren bir takım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak. Aksine bakan ABD’ye, İsrail’e tık yok, Türkiye’de varsa yoksa TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap alacak." dedi.

Trump'ın Gazze'yi boşaltma planını iktidara yakın bazı gazetelerde hicret olarak nitelendirilmesine de tepki gösteren Özel şöyle konuştu:

Şimdi asıl mesele ABD yönetimi ve Trump meselesi. Trump bir gün çıktı, Gazze’nin muhteşem bir yer olduğunu, orayı boşaltacağını, tatil köyü yapacağını, kumarhaneler açacağını söyledi. İktidara müzahir bir gazete bu iktidar için söz söyleyen, hedef gösteren, zaman zaman hakaret eden, bu iktidarın düşüncelerine önceden bir zemin hazırlayan gazete, döndü ve bunu bir hicret olarak nitelendirdi. Hz. Muhammed’in hicreti ile Trump’ın sürgününü aynı zeminde, aynı maluliyet ölçüsü içerisinde servis etmeye çalıştılar.

Söz konusu boşaltma planı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da net bir açıklaması olmadığını hatırlatan CHP Genel Başkanı, "İktidara müzayır gazete bunu yaptı peki Sayın Erdoğan, Trump’ın bu açıklaması hakkında bir şey söyledi mi? Erdoğan’ın bir itirazını, Trump’a buna karşı bir sözünü görebilecek misiniz? Elinizdeki cep telefonlarından bulun ve beni mahcup edin. Bunu yapamazsınız." dedi.

Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alındığı dönemde de iktidardan bir tepki gelmediğini ifade eden Özel şunları ifade etti:

Bunun yanında Trump yönetimi, Filistin davasını savunan bir yazı yazan Rümeysa Öztürk kızımızı 45 gün gözaltına tuttu. Erdoğan’ın Rümeysa’yı savunup, Trump yönetimini eleştirdiğini duydunuz mu?

Sayın Erdoğan, tüm bunlardan sonra çıkıyor “Özgür Özel benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz” diyor. Ben de kendisine diyorum ki zaten olmayan şey sorgulanamaz. Maalesef sizin Filistin hassasiyetiniz konjonktüreymiş. Şimdi bir Filistin hassasiyeti değil, bir Trump hassasiyetinden, bir Trump korkusundan söz etmek mümkün.

19 Mart'ta İBB'ye yönelik yapılan operasyonlar öncesinde Trump'a bilgi verildiğini bir kez daha vurgulayan Özel, "Bu düzeni kurmak ve onu seçimde yenecek rakibinden kurtulmak için Trump’ın desteği lazımdı. Biz, bu konuda Trump’a bilgi verildiğinden, icazet alındığından bahsettik" dedi.

Buna karşın iktidar tarafından bir yalanlama olmadığını hatırlatan Özel sözlerine şöyle devam etti:

Bir yalanlama duymadık, ne ABD’den ne buradan. Ama ABD’nin Trump’ın en yakın ekibinden, “Türkiye bir üçüncü dünya ülkesidir” dediğini duyduk. Sizden bu konuda tek bir kınama, tek bir açıklama duymadık.

Soruyorum şimdi; velev ki başardınız, velev ki Trump’ın desteğiyle rakiplerinizin hepsinden kurtulunuz, bir dönem daha iktidardasınız. Bunun karşılığında Filistin’in yok edilmesine değer mi? Bu menfaat Filistin’deki bir çocuğun gözyaşına, yüzlerce çocuğun açlıktan ölmesine, kırılmasına değer mi? Soruyorum; Ortadoğu’nun İsrail egemenliğine girmesine girer mi?

ERDOĞAN'A TRUMP'I KINAMA ÇAĞRISI

İktidarın Netanyahu'yu destekleyen Trump yönetimini kınamaya davet eden Özel, "Trump yönetimini Netanyahu’ya verdiği bu destekten, Netanyahu’ya “savaş kahramanı” dediği için Trump’ı kınamayı teklif ediyoruz, var mısınız?" dedi.

Erdoğan'a tüm muhalefet partilerini Filistin konusunda ziyaret etmesi gerektiğini belirten Özel, "Gelin hep birlikte davranalım. Örneğin buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Sayın Erdoğan’ın başkanlığında Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN İZLEME VE DESTEK KOMİSYONU KURULMASINI TEKLİF EDİYORUZ"

"Bugün, bu Meclis’in çalışmalarına devam etmesi, tatile dönmemesi için bir önerge vereceğiz ve ilk işim Filistin İzleme ve Destek Komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz, var mısınız?" diyerek şunları söyledi:

"Filistin’de 300 tane çocuk açlıktan ölüyorsa, bunda vebal bütün dünyanınsa en büyük vebal bizim değilse kimindir? Bunu yapmayacaksak bizim dünyanın öbür ucundan gelen Kanada’nın BAE’nin yaptığını, Mısır’ın cesaret ettiğini, Singapur’un yaptığını yapmamamızın sebebi nedir?

Filistin’e asker indir demiyorum, silah indir demiyorum. Mama yolla, su yolla, un yolla, ekmek yolla. Bunu yapmadan sizi bu millet burada oturtmaz arkadaşlar. Siyaseti siyaset olsun diye yapmıyoruz, siyaseti söz olsun diye de yapmıyoruz. Siyaseti gerçekten hissettiğimiz için yapıyoruz. Gerçekten utandığımız için buradayız."