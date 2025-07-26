Özgür Özel AKP'nin asıl hedefini açıkladı!

AKP-MHP-DEM Parti'nin beraber yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç ile ilgili TBMM'de komisyon kurulması için hazırlıklara başlandı.

CHP Lideri Özgür Özel, TBMM'de kurulacak komisyon hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Özel, "Önümüzde günler var, gelişmeleri izleyeceğiz, Parti Meclisimizi de toplayıp karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Mustafa Balbay'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini erozyona uğratacak bir girişimin içinde olmayacaklarını, Buna karşı çıkacakları gibi engel olacaklarını da sözlerine ekledi.

"PARTİ MECLİSİMİZİ DE TOPLAYIP KARAR VERECEĞİZ"

AKP'nin asıl hedefinin Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı olduğuna dikkat çeken Özel, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“İç içe geçmiş adımlar var. Saray’da kurulan Anayasa Komisyonundan sadece AKP’nin kendi çalışması çıkar. Bu yanıyla yeni bir anayasa gündemimizde yok. Buna ilişkin herhangi bir pazarlık arayışımız kesinlikle yok. Meclis’te kurulacak komisyon daha farklı bir konsepti içeriyor. Ancak bunun TBMM’nin komisyonu olabilmesi için öncelikle hukuki zemin gerekli. Bu yasayla olur. Ortada bir çerçeve de yok. Bu sorun Meclis’te çözülmeli diyen biziz. Nasıl çözülmeli? Yasal zeminde, şeffaflıkla, başta şehit aileleri olmak üzere kimsenin kuşku duymayacağı bir güvenle. Bunu göremiyoruz henüz. Önümüzde günler var, gelişmeleri izleyeceğiz, Parti Meclisimizi de toplayıp karar vereceğiz."