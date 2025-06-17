Özgür Özel'den asgari ücretli ve emekliyi deliye çevirecek açıklama: Anaların ak sütü gibi helal! Kanun teklifi hazır Meclis'e sunulacak...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısını Meclis'te gerçekleştirdi. Özel, bugün iktidara asgari ücret zammına ilişkin öneri sundu. Özel emekli teklifinin hazır olduğunu söylerken, "emekliye seyyanen zammı Meclis'in tatile girmesinden önce gündeme getireceğiz. Hem de asgari ücret önerisini somutlaştırıyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete seyyanen zammın yapılması için sahada ve Meclis'te mücadele edeceğiz" dedi.

ZEYREK VE DEMİREL'İ ANDI

Özgür Özel sözlerine Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.Özel, "Ferdi kardeş sana söz gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız" dedi. Özel Süleyman Demirel'in ölüm yıl dönümünü de hatırlatarak, "Süleyman Demirel'i CHP olarak bir kez daha rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"AKP İNADINI SÜRDÜRÜYOR"

AKP bir inadı sürdürüyor. Zeytin ve doğanın düşmanları yorulmadı. AKP zeytinliklerle ilgili yasayı getirmeye çalışıyor. 2020 yılında püskürtmüştük. Bu yasa gelirse zeytinlik alanları madenciliğe açılacak. Bu konuda en önemli direnci göstereceğiz. Akbelen'deki direnişin ruhuyla ağacı sevenleri AKP'nin saldırısına karşın omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum.

"EMEKLİNİN CEBİNDEN 8 BİN TL'Yİ ÇALDILAR"

Bu ülkenin ekonomisindeki değişimleri sizlere bilgilerle anlatacağım; asgari ücret büyük bir sorun oldu. Refah payı vermiyorlar, büyümeden pay vermiyorlar, artık enflasyondan da vermiyorlar. Enflasyon yüzde 80 ama TÜİK yüzde 30 açıklıyor. 35 bin TL olması gereken asgari ücrete 22 bin TL verdiler. Emeklinin cebinden 8 bin TL'yi çaldılar.

22 bin 100 TL'lik asgari ücreti TÜİK'in 5 aylık enflasyon hesabına göre 19 bin TL'ye asgari ücret düştü. Önümüzdeki 6 ayda "bu maaş ile geçinin" diyorlar. Emekliye seyyanen zam olması gerekiyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇEYREK ALTIN HESABI

2002 yılında 7 çeyrek alan asgari ücretli 2025 yılında 3 çeyrek altın alabiliyor. Kayıp eldekinden fazla. Emekli maaşı daha da berbat durumunda. Emekli 2002 yılında 8 çeyrek altın alırken şu anda 2 çeyrek altın alabiliyor.

"ERDOĞAN SEN BU HALE MEMLEKETİ GETİRDİN"

Bu durumda çarşıda pazarda durum nasıl? Armut kilosu 40 TL'den 140 TL'ye çıkmış, kiraz 70 TL'den 600 TL'ye çıktı. 1 limon 23 TL, 1 armut 30 TL, 8 tek kiraz ise 80 TL, kaseyi doldurdu. "Ben ekonomistim" diyen Erdoğan sen bu hale memleketi getirdin.

"TEK ADAM REJİMİ BAŞLADIĞINDA 50 TL MAZOTU DOLDURUYORDUK"

Al sana 50 TL'lik mazot. 50 TL'ye artık 1 litre mazot alınmıyor. Tek adam rejimi başladığında 50 TL mazotu dolduruyorduk. Şimdi 1 litre mazot alamıyoruz.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE SEYYANEN ZAM

Kanun teklifi hazırlıyoruz, emekliye seyyanen zammı Meclis'in tatile girmesinden önce gündeme getireceğiz. Hem de asgari ücret önerisini somutlaştırıyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete seyyanen zammın yapılması için sahada Meclis'te mücadele edeceğiz. Bu millete seyyanen zam, anaları ak sütü kadar helaldir. Herkesi mücadele çağrısında bulunuyorum.

"TRUMP'A NEDEN AĞZINIZI AÇAMIYORSUNUZ"

"Filistin temel meselemizdir. Gazze'de 50 bin kişi katledildi. Erdoğan Filistin meselesinde neredesin? Trump, Filistin'i boşaltırken neredesin? İran'ın İsrail'i vurduğunda Trump'a neden ağzınızı açamıyorsunuz. Türkiye'nin hangi menfaatlerini takas ediyorsunuz. 19 Mart'ı Trump'a sormadın mı?"