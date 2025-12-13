CHP “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 75'incisi bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştiriyor.

AKP'nin yönetiminde olan Kayseri'de Miting öncesi şehirde asılan afişler dün akşam zabıta ekiplerince toplatıldı.

'KAYSERİ MİLLETİN KALESİDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanına içinde 25 milyon imzanın olduğu TIR'la giriş yaptı.

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

Kayseri AKP'nin kalesidir. Bunu diyenler bu meydanı görsünler. Artık o kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin kalesi değildir. Kayseri milletin kalesidir.

'MECLİS BUNDAN SONRA SOKAKTADIR, MEYDANDADIR'

Bütçe görüşmeleri için ilk gün ben de oradaydım. İlk günden 2 nokta 7 trilyon açık veren. 16 bin 800 lira sefalet maaşı veren, emekliyi görmeyen, 22 bin lira asgari ücretle açlık sınırının altında emekçiyi ezen onun sesini duymayan, ne çiftçiyi ne esnafı, ne gençleri görmeyen duymayan bir bütçe getirmişler.

Milletin bütçe hakkını elinden alıp bir avuç zengine bütçe yapmaya, onların vergilerini affetmeye, onlara teşvik vermeye ama milleti görmemeye ant içmiş bir bütçe var. O gün dedim ki eğer bu bütçe böyleyse, milleti görmüyor, sokağı duymuyorsa ve insanların beklentilerini karşılamıyorsa, yani millet Meclis'te değilse Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır.

'ASGARİ ÜCRET 39 BİN TL OLMALIDIR'

Enflasyonda Avrupa'da birincisiyiz. Türkiye'de kırmızı et 21 dolar. Dünyada kırmızı et ortalaması 7 dolar. Almanya'da Hans 7 dolara kırmızı et alırken asgari ücreti 2 bin 100 euro. 440 euroya ise bizim Hasan amca asgari ücret maaş alıyor. Asgari ücret AKP döneminde 5 çeyrek altın kaybetti.

Gecenin bir yarısında pazardaki çöpten yemek toplattıranlara yazıklar olsun. Asgari ücret çok düşüktür. İş verene sosyal prim desteği verilmeli. Küçük esnafa 10 bin lira destek verilmelidir. Asgari ücret 39 bin TL olmalıdır. Verenin de alanında yüzü gülmelidir. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip, patronun insafına bırakılmamalıdır. Bakan evlatlarının dönemi bitecek. vatan evlatlarının dönemi başlayacak.

Kayseri'nin çiftçileri de dertli. Çiftçi sayısı azalıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarım için 'eksi 12.7 büyüdü' diyor. O yanlıştır eksi 12.7 küçüldü. Bu ülkede çiftçinin esas sorunu devletin arkasından çekilmesidir. Çiftçi bütçede hakkını alamıyor. Kayseri meydanından sesleniyorum; CHP hem işçinin hem emekçinin hem de çiftçinin arkasında duracak. Çiftçiye ucuz mazot vereceğiz.

Bu ülkede gazeteciler, belediye başkanları, akademisyenler, hakkını arayan işçiler ve CHP mitinglerinde itirazını yükselten gençler hapiste. Fatih Altaylı'nın da Ekrem başkanını da içeride tutanlara hesabını bu millet soracak.

Erdoğan'ın hakkını vermek lazım. Erdoğan, 'Ben devleti şirket gibi yöneteceğim' dedi. Hakkı var şirket gibi yönetti. Kabinesindeki isimlerin şirketleri çıktı. AKP'nin kara düzeninde servetin bölüşü bu şekildedir. AKP'nin kara düzeninde hak ve hukuk yoktur. Bu kara düzeni yıkacağız.

DETAYLAR GELİYOR...