Özgür Özel Akşener konusunda CHP'lileri ters köşe yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel Akşener konusunda CHP'lileri ters köşe yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok CHP’li ismin tepkisini çeken İYİ Parti eski lideri Akşener hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'i kabul etti. Dün saat 17.00'de gerçekleşen görüşmede, yeni Anayasa çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu öne sürüldü.

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ÖZEL AKŞENER'İ SAVUNDU

Başta eski ittifak ortağı CHP’li isimler olmak üzere birçok siyasi isimden eleştiriler alan Akşener için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yapacağı yorum oldukça merak edilmişti.

Akşener-Erdoğan görüşmesi sonrası zirveye dair konuşan Özel, "Bu önemli bir görüşme. Ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Bu 'normalleşme' diye adlandırılan bir dönem. Dün, Sayın Bahçeli de konuşmasında siyasete bu yaklaşımı kazandırdığımızı belirtti ve kendi pozisyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu" ifadelerini kullanarak Akşener'i savundu.

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"NORMALİ BUDUR"

"Görüşme son derece değerli" diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yumuşama süreci' olarak adlandırdığı bu döneme değinerek, 'normali budur' yorumunu yaptı.

Mevcut siyasiler, görevdeki genel başkanlar ve önceki genel başkanlar ile siyaseti bırakmış olanların birbirleriyle iletişim kurmaları gerektiğini belirten Özel, “Önceki dönem siyaset arkadaşlarıyla istişareler yapılmalı. Rakip de olunsa, geçmişte en kötü sözler de söylenmiş olsa bile barışmasını bilmeyen küsmemeli" dedi.

"SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUM"

Son olarak Özel, "Her türlü adım son derece değerlidir. Benim anlamadığım şey, siyasiler birbiriyle görüşünce diğer siyasilerin bundan rahatsız olmasıdır. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.

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