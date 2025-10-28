CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından ilk toplantısı 12 Şubat 2022'de yapılarak Altılı Masa kurulmuştu. Altılı masada yer alan DEVA Partisi 13 vekil, Gelecek Partisi de 10 vekil CHP listelerinden çıkarmıştı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU’NDAN CHP ÇIKIŞI

Şimdilerde ise DEVA ve Gelecek Partilerinin liderleri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan CHP’ye karşıt çıkışları ile gündeme geliyor.

Ali Babacan, AKİT TV’de AKP ile ittifak yapma ihtimaline "CHP'yi bile" diye yanıtta bulunması dikkat çekmişti. Babacan, “Şimdi CHP'yle bile oturmuşuz, biz çalışmışız. Her şeyi yapmışız. Tabii ki kategorik bir şeyimiz olmaz ama şu yanlış anlaşılmasın yani ben bugün itibariyle, bugün itibariyle, yani Tayyip Bey'de de AK Parti'nin yönetim kadrosunda da bir değişim iradesi görmüyorum" dedi.

“HİÇ TEREDDÜT ETMEM”

Bir diğer isim Ahmet Davutoğlu ise NOW TV’de İlker Karagöz’ün "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı göreve gelirse yanıtınız ne olur?" sorusuna “"Devleti tanıyorum, biliyorum. Bırakmış olduğum 2016 ile herkes şu zamanı kıyaslasın. Görev tanımına bakarım. Hukuk, ekonomi, siyaset bütün bunları reform etmek lazım. Bana denirse ki, 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında, gelin şu devleti restore edelim.' Hiç tereddüt etmem"" yanıtını verdi.

ÖZEL’DEN BABACAN’A: ÇATIR ÇATIR DA MUHALEFET YAPTI

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Babacan'ın kullandığı "CHP'yle bile" ifadesine muhafazakar seçmenin CHP ile bir dönem travma yaşadığını ancak bunun artık değiştiğini, Babacan'ın da bundan yola çıkarak bu ifadeyi kulanmış olabileceğini belirtti. Özel, "Ama çatır çatır da muhalefet yaptı yani. Onu da not etmem lazım” dedi.

DAVUTOĞLU: BEN MUHALEFETİN ABİSİYİM, PATRONUYUM DEĞİL

Ahmet Davutoğlu sözlerine de parmak basan Özel, "Ben muhalefetin abisiyim, patronuyum değil, ben muhalefetin demokrasi tarafında olan güçlü bileşenlerinden bir tanesiyim. Kimseye abilik, patronluk falan taslamadan bütün demokratlarla birlikte olmak istiyoruz. Kimseye mecbur değiliz, kimse de bize mecbur değil. Ama hepimiz bu milletin sesini duymaya mecburuz” ifadelerini kullandı.