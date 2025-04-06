Özgür Özel anahtar listesine oyunu verdi

Özgür Özel, 21 Mart'ta CHP'ye kayyum atanacağı bilgisi aldıklarını belirtip Olağanüstü Kurultay kararını açıkladı. Özel, bugün (6 Nisan) gerçekleşen Kurultay'da geçerli tüm oyları alıp yeniden CHP Lideri seçildi.

Genel Başkanlık seçiminin ardından Kurultay'da Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için oylama başladı.

PM ve YDK üyelikleri için CHP Lideri Özgür Özel'in listesi, CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'nın listesi ve CHP'li Gürsel Erol'un listesindeki isimler aday oldu.

CHP Lideri Özgür Özel, Kurultay salonunda PM ve YDK seçimi için kurulan sandığa gelip oyunu kullandı. Özel, oyunu kulladıktan sonra da seçim görevlilerine teşekkür edip ellerini sıktı.